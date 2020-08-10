Правительство Ливана уходит в отставку после взрыва в Бейруте

В 19.30 по местному времени руководитель кабмина выступит с обращением к нации. Министр общественных работ и транспорта Мишель Наджар также подтвердил информацию об отставке.

По словам Хамада Хасана, данный шаг не означает "ухода от ответственности".

За минувшие два дня посты покинули четыре члена правительственного кабинета в составе 20 министров: отвечавшая за вопросы юстиции Мари-Клод Наджем и министр финансов Гази Вазни. Кроме того, о решении уйти с постов сообщили министр информации страны Маналь Абдель Самад, а также министр окружающей среды и административного развития Дамианос Каттар.

Обострение политической ситуации в Ливане

Катализатором обострения политической ситуации в Ливане стал мощный взрыв в порту Бейрута 4 августа. По данным МВД страны, причиной послужило произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2700 тонн аммиачной селитры. В результате взрыва погибли 160 человек, более 6000 получили ранения.

На фоне произошедшего тысячи ливанцев 7 августа вышли на антиправительственный митинг с требованиями реформ. Впоследствии он перерос в массовые беспорядки. Люди забрасывали стражей порядка камнями и петардами. В ответ полицейские применяли гранаты со слезоточивым газом.