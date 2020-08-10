Со смотровой вышки Суур-Мунамяги упал и разбился мужчина

Личность погибшего и причина произошедшего выясняются. Смотровая вышка и проход к Суур-Мунамяги сейчас закрыты, людей отправили обратно к подножию горы. На месте происшествия работают следователи полиции.

По словам оперативного руководителя Лыунаской префектуры Арго Турба, речь идет о крайне печальном случае. «Люди, находясь в общественном месте, должны всегда соблюдать все предписания и меры безопасности, потому что несчастье может произойти с нами где угодно», - сказал он.