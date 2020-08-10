Пн, 10.08.2020
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  • Со смотровой вышки Суур-Мунамяги упал и разбился мужчина

Со смотровой вышки Суур-Мунамяги упал и разбился мужчина
Дополнено в 21:03

Смотровая вышка Суур-Мунамяги закрыта.

ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

Сегодня вечером в Центр тревоги сообщили, что со смотровой вышки Суур-Мунамяги, Вырумаа, упал и разбился мужчина, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

На место поспешили оперативные службы. Выяснилось, что информация, к сожалению, соответствовала действительности.

Личность погибшего и причина произошедшего выясняются. Смотровая вышка и проход к Суур-Мунамяги сейчас закрыты, людей отправили обратно к подножию горы. На месте происшествия работают следователи полиции.

В  19:40 проход к горе снова открыли, полевые работы на месте происшествия окончены.

По словам оперативного руководителя Лыунаской префектуры Арго Турба, речь идет о крайне печальном случае. «Люди, находясь в общественном месте, должны всегда соблюдать все предписания и меры безопасности, потому что несчастье может произойти с нами где угодно», - сказал он.

Точные обстоятельства произошедшего выяснятся в ходе уголовного дела.

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