Со смотровой вышки Суур-Мунамяги упал и разбился мужчина
Сегодня вечером в Центр тревоги сообщили, что со смотровой вышки Суур-Мунамяги, Вырумаа, упал и разбился мужчина, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
На место поспешили оперативные службы. Выяснилось, что информация, к сожалению, соответствовала действительности.
Личность погибшего и причина произошедшего выясняются. Смотровая вышка и проход к Суур-Мунамяги сейчас закрыты, людей отправили обратно к подножию горы. На месте происшествия работают следователи полиции.
В 19:40 проход к горе снова открыли, полевые работы на месте происшествия окончены.
По словам оперативного руководителя Лыунаской префектуры Арго Турба, речь идет о крайне печальном случае. «Люди, находясь в общественном месте, должны всегда соблюдать все предписания и меры безопасности, потому что несчастье может произойти с нами где угодно», - сказал он.
Точные обстоятельства произошедшего выяснятся в ходе уголовного дела.