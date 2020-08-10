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Вечером в понедельник, сутки спустя после президентских выборов в Беларуси, в Минске возобновились столкновения милиции и других силовых органов с протестующими, которые считают, что результаты голосования фальсифицированы в пользу действующего главы государства Александра Лукашенко.

Глава КГБ Беларуси Валерий Вакульчик заявил по телевидению, что спецслужбам удалось предотвратить покушение на жизнь на оппозиционного кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую. Кто именно якобы собирался убить ее, Вакульчик не уточнил, сказав лишь, что было перехвачено о необходимости, как было сказано, сакральной жертвы, и что отправитель сообщения уже известен.

Подтверждений этому заявлению пока нет. Формулировкой "сакральная жертва" оперировал Владимир Путин незадолго до президентских выборов 2012 года, имея в виду, что оппозиция может пойти на убийство кого-то из своих лидеров ради того, чтобы поставить под сомнение их результаты.

Сама Тихановская отправилась в ЦИК с жалобой на официальные результаты выборов. Спустя несколько часов, по словам ее адвоката, она самостоятельно и добровольно покинула здание, номер ее телефона, говорит адвокат, доступен, и она прокомментирует сложившуюся ситуацию позже, сообщает Tut.by. Нашим корреспондентам пока не удалось с ней связаться.

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Тем временем в Беларуси снова начались задержания. К стеле "Минск - город-герой" в центре Минска снова стягиваются автозаки.

Журналисты многих СМИ наблюдали задержания не менее 30 протестующих.

Выборы 9 августа, на которых Александр Лукашенко в шестой раз баллотировался на пост президента Белоруссии, закончились массовыми демонстрациями протеста и столкновениями с милицией.

В течение нескольких часов протестующие были разогнаны; МВД Белоруссии сообщает о 3000 задержанных.

В столицу были стянуты большие силы милиции и спецслужб; при разгоне демонстраций ОМОН применял слезоточивый газ, пластиковые пули и светошумовые гранаты.

По данным властей, травмы получили около 90 человек, в том числе 39 сотрудников милиции. Оппозиционеры и независимая пресса говорят о многих десятках раненых и избитых омоновцами, но точных цифр не называют.

В отличие от выборов 2006 и 2010 года, когда протесты оппозиции тоже были подавлены силой, в этот раз стихийные демонстрации были не только в Минске, но и в нескольких других городах страны.

Главный соперник Лукашенко, Светлана Тихановская, заявила в понедельник, что не признает официальные результаты выборов, и осудила власти за чрезмерное и неоправданное, по ее мнению, применение силы.

При этом Тихановская еще раз заявила, что выступает исключительно за ненасильственные действия.

"Мы за мирные перемены. Власть должна подумать, как мирным способом передать власть. У них же единственный способ - насилие над белорусами. Я была уверена, что они не пойдут на такой шаг. Мы будем делать все, чтобы такого не повторилось. Я выражаю поддержку и призываю пострадавших обращаться в штабы", - цитируют агентства Светлану Тихановскую.

Тихановская и объединившиеся вокруг нее оппозиционеры говорят, что официальные результаты выборов, согласно которым Лукашенко набрал 80,23% голосов, а Тихановская - 9,9%, грубейшим образом подтасованы. Они полагают, что настоящий результат должен быть прямо противоположным.

Оппозиционеры ссылаются на данные своего проекта альтернативного подсчета голосов "Голос", а также на протоколы нескольких избирательных участков, где оппозиционные и независимые наблюдатели добились фиксации настоящего соотношения голосов и где Тихановская победила с большим преимуществом.

Оппозиция также говорит о подтасовке результатов предварительного голосования: по официальным данным, в нем приняли участие почти 42% избирателей, а это, по мнению оппозиционеров, совершенно нереалистичная цифра.

Получить независимые достоверные данные об уровне поддержки Лукашенко не представляется возможным: в Белоруссии запрещены независимые социологические опросы.

Кроме того, в стране серьезно ограничена работа наблюдателей на выборах; перед выборами и в день голосования власти продолжали задерживать активистов оппозиции, а также задержали и выслали (официально - за отстутствие аккредитации) две команды журналистов из независимых зарубежных русскоязычных изданий.

Александр Лукашенко в понедельник в очередной раз заявил, что белорусской оппозицией руководят из-за рубежа.

"Одна из линий этих кукловодов - Чехия. Сегодня уже из Чехии управляют нашим объединенным штабом оппозиции, где, простите меня, сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят. Я поручил выдать эту информацию в СМИ, чтобы увидели, чего они хотят", - цитируют Лукашенко агентства.

До выборов Лукашенко неявно обвинял в попытках свергнуть его некие силы из России.

Главным соперником Лукашенко на выборах изначально считался глава белорусского дочернего банка российского "Газпромбанка". Лукашенко заявлял, что предвыборная кампания Бабарико финансируется из России. В июне против Бабарико было возбуждено уголовное дело, и он до сих по сидит под арестом, в регистрации кандидатом ему было отказано.

В ночь на 29 июля под Минском были задержаны 32 россиянина, которые, как утверждает КГБ Белоруссии, являются наемниками из частной военной компании Вагнера и были засланы в страну, чтобы дестабилизировать ситуацию перед выборами. Осязаемых доказательств этого утверждения белорусские власти тоже пока не предъявили.

Светлана Тихановская стала единым кандидатом от оппозиции после того, как были арестованы два потенциальных соперника Лукашенко на выборах: Бабарико и муж Светланы, известный блогер Сергей Тихановский.