Судно с ядерными отходами стоит в нейтральных водах напротив эстонского поселка Вызу

В Россию из Амстердама 4 августа отправилось судно "Михаил Дудин" с ядерными отходами. На борту судна около 600 тонн урановых "хвостов". Судно встало на якорную стоянку в нейтральных водах недалеко от эстонского курортного поселка Вызу, дожидаясь своей очереди захода в порт Усть-Луга.