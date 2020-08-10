Пн, 10.08.2020
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  • Судно с ядерными отходами стоит в нейтральных водах напротив эстонского поселка Вызу

Судно с ядерными отходами стоит в нейтральных водах напротив эстонского поселка Вызу

Cухогруз "Михаил Дудин".

ФОТО: Антон Хаас

В Россию из Амстердама 4 августа отправилось судно "Михаил Дудин" с ядерными отходами. На борту судна около 600 тонн урановых "хвостов". Судно встало на якорную стоянку в нейтральных водах недалеко от эстонского курортного поселка Вызу, дожидаясь своей очереди захода в порт Усть-Луга.

На сайте marine traffic, выдающего информацию о местоположении судов, срок прибытия в порт назначения обозначен 12 августа, пишет Rus.ERR.

Идаская префектура Департамента полиции погранохраны уточнила, что судно стоит в нейтральных водах на якоре и дожидается своей очереди захода в порт.

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