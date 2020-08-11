Вт, 11.08.2020
Власть надеется на силу и страх, Россия, естественно, готова вмешаться, чтобы навести порядок, а что делают Европейский Союз и США? Марко Михкельсон

Студия Postimees: грозят ли Белоруссии новые санкции ЕС?
16:00

Эстонские политики раскритиковали итоги выборов в Белоруссии. Как отреагирует на переизбрание Лукашенко Евросоюз?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире депутат Европарламента Яна Тоом (Центристская партия). Смотрите интервью в 16.00!

  • Возможны ли новые санкции против Белоруссии, как к этому призывает Польша?
  • Будет ли созван экстренный саммит ЕС?
  • Смогут ли протесты привести к изменениям в Белоруссии?
  • Как остановить преследования критиков власти?
  • Спонтанны ли вспыхнувшие протесты? Насколько они могут ослабить страну?
  • Может ли Лукашенко «сдать» Белоруссию России?
  • Возможен ли в Белоруссии украинский сценарий смены власти?

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