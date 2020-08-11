Студия Postimees: грозят ли Белоруссии новые санкции ЕС?
Эстонские политики раскритиковали итоги выборов в Белоруссии. Как отреагирует на переизбрание Лукашенко Евросоюз?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире депутат Европарламента Яна Тоом (Центристская партия). Смотрите интервью в 16.00!
- Возможны ли новые санкции против Белоруссии, как к этому призывает Польша?
- Будет ли созван экстренный саммит ЕС?
- Смогут ли протесты привести к изменениям в Белоруссии?
- Как остановить преследования критиков власти?
- Спонтанны ли вспыхнувшие протесты? Насколько они могут ослабить страну?
- Может ли Лукашенко «сдать» Белоруссию России?
- Возможен ли в Белоруссии украинский сценарий смены власти?
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