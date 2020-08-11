Яна Тоом: Лукашенко в данный момент — не хозяин в своей стране

- Самый логичный следующий член ЕС и НАТО — Беларусь
- Украинский сценарий смены власти в Белоруссии невозможен
- Санкции ЕС не исключены, но они не дадут результата
- Ресурс доверия Лукашенко стремительно сокращается
Эстонские политики раскритиковали итоги выборов в Белоруссии. Как отреагирует на переизбрание Лукашенко Евросоюз?
На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире депутат Европарламента Яна Тоом (Центристская партия).
Выдержки из беседы:
— Что показали эти выборы? Согласны ли вы с тем, что власть Лукашенко впервые серьезно пошатнулась?
— Не впервые! В течение 30 лет она уже шаталась неоднократно. В последний раз серьезные массовые беспорядки в Белоруссии были в 2010 году, когда погибли десятки и были ранены сотни человек. И тогда же были введены санкции против конкретных лиц, которые позднее были сняты.
Санкции отменили в 2016 году. Одна из причин — Лукашенко не признал аннексию Крыма. Это та причина, по которой мы говорим о Минских соглашениях по Крыму. В этом смысле Лукашенко для Европы — гарант безопасности.
Этот человек достаточно успешно общается и с Западом, и с Востоком, преследуя при этом собственные интересы.
Белорусская экономика — это «БелАЗ», «КамАЗ» и так далее — очень зависит от российского газа, который белорусы получают по внутренним российским ценам. И всякий раз, когда заходит речь о цене на газ, Лукашенко как маятник склоняется в сторону Запада. Тем самым он подает Путину сигнал: не трогайте мой газ! Такая система сдержек и противовесов очень хорошо им освоена.
— Европа не всегда была последовательна в отношениях с Лукашенко: то приближала его, то отдаляла. Почему?
— Мало кто помнит, что Белоруссия с первого дня — член программы Восточного партнерства, в рамках которой мы пытаемся интегрировать в европейское пространство Грузию, Молдову, Украину и т. д. Белоруссия в том же самом пакете с первого дня. Они всегда это держат в заднем кармане и активно в этом не участвуют. На саммиты Восточного партнерства, как правило, не приезжают депутаты от правящей партии, Белоруссию представляют 2-3 оппозиционера.
— Нет ли у вас ощущения, что на этот раз ситуация в Белоруссии всё же вышла из-под контроля Лукашенко?
— Она вышла из-под контроля, но не настолько, чтобы выйти из-под контроля. Силовые структуры лояльны Лукашенко на 100%. Даже речи не идет о том, чтобы какая-то правоохранительная структура переметнулась на сторону протестующих.
Результаты выборов — это просто вопрос веры. Лукашенко говорит, что у него 80% голосов, Тихановская утверждает, что у нее 80%. Очевидно, что неправду говорят оба. Полагаю, что Лукашенко как минимум 50% голосов точно получил.
— При таком ракладе дело, возможно, бы дошло до II тура…
— Я не оспариваю этот тезис, но подчеркиваю, что у Лукашенко есть реальная поддержка народа, и она намного больше, чем у Тихановской.
Вечная беда белорусской оппозиции — отсутствие общего кандидата. Появление такого кандидата в лице Тихановской произошло совершенно случайно. Речь идет о чисто протестном голосовании — не за Тихановскую, а против Лукашенко.
Полагаю, что многие протестующие вообще не ходили на выборы. Сомневаюсь в том, что все те, кто сейчас бросается камнями и размахивает коктейлями Молотова, участвовали в голосовании.
У людей нет надежды, что они этими выборами могут что-то изменить. Все понимали, что Лукашенко так или иначе переизберется.
— Возможен ли Белоруссии украинский сценарий смены власти?
— Думаю, что нет. По разным причинам. В Белоруссии совершенно другая ситуация с коррупцией. В этой стране никогда не было череды олигархов, которые передают власть друг другу и тому подобное. Да, Лукашенко расправлялся с политическими противниками, привлекая их за налоговые преступления, но, честно говоря, их было за что привлекать. Что касается его оппонентов, то «сценарий Ходорковского» всегда имел под собой основания.
Если посмотреть на карту в целом, то с точки зрения географии самый логичный следующий член ЕС и НАТО — Беларусь, а не Украина или Грузия. И Лукашенко очень хорошо эту карту всегда разыгрывал и будет разыгрывать.
— Может ли Лукашенко «сдать» Белоруссию России? Предположим, что он договорится с Путиным по российским бойцам, наведению порядка в стране...
— Как мы видим по телевизору, Лукашенко в данный момент — не хозяин в этой стране. Он не может ее просто взять и сдать. У него нет такого влияния, которое позволит ему совершать такого рода шаги.
Это не будет принято белорусским обществом ни при каком раскладе. Во-вторых, ему это просто не надо. В последние годы он всегда критиковал Путина, не стесняясь в выражениях. Зубную пасту в тюбик обратно не засунешь. Ему теперь нельзя признать Крым российским. Я уж не говорю про историю с вагнеровцами (задержанными в Белоруссии российскими бойцами — прим.ред.). Лукашенко и Путин в постоянном конфликте — они то играют в хоккей, то конфликтуют.
— А кто же хозяин Белоруссии?
— Чтобы что-то отдать, нужно взять. И переставить на следующую доску эту фигуру. Такое ему просто не сойдет с рук. Лукашенко этого делать и не будет, так как он — прекрасный управленец с очень развитым политическим инстинктом.
— Так кто же хозяин Белоруссии?
— Повторяю, что сдать Белоруссию — не в его власти. Протестующие на улице люди четко показывают Лукашенко, где границы того, что они могут проглотить. И эти границы значительно ближе, чем были 5-10 лет назад.
— То есть, об усилении «интеграции» с Россией на данном этапе не может быть и речи?
— Первейшая задача Лукашенко — стабильность внутри страны. В условиях интеграции с кем бы то ни было этого не достигнуть.
Главный козырь Белоруссии — это положение «между»: экономическое, географическое, политическое. Ласковое теля двух маток сосет. На этом построена политика Лукашенко уже много лет. И почему он должен сейчас от этого отказаться? Ситуация не настолько плоха.
— С кем в первую очередь сейчас будет заигрывать Лукашенко — с Россией или ЕС?
— Спекулировать не возьмусь. Мы даже не знаем, что будет сегодня вечером на улицах Минска.
— Как вы прокомментируете отъезд из страны Светланы Тихановской?
— Я слышала теорию заговора о том, что из страны ее вывезли насильно белорусские спецслужбы. Тогда почему в Литву?
Трудно предположить, что литовские власти участвуют в сговоре с властями Белоруссии. Не берусь судить. В целом, такой шаг со стороны лидера протестного движения вызывает вопросы.
— Скажется ли отсутствие Тихановской на протестах?
— Мы давно уже не живем во времена Ленина на броневичке. Броневичок есть в интернете. Не обязательно физически иметь этого человека рядом с собой, чтобы видеть, что происходит.
— Возможны ли новые санкции против Белоруссии и Лукашенко?
— Всё возможно.
Прозвучит осуждение, не исключены санкции ЕС. Но повторюсь: это всё уже было и не приводило ни к каким результатам.
Белорусская экономика находится на ручном управлении, где всё четко поделено: треть — на Запад, треть — в Россию. Они держат яйца в разных корзинах. Даже если мы не сможем купить в магазинах белорусские халаты, Лукашенко найдет, где их продать.
Фактом остается то, что ресурс доверия Лукашенко стремительно сокращается. Мне кажется, что он искренне не понимает, почему эти глупые люди на улицах не хотят жить в стране, за которую он борется. Лукашенко — хороший председатель колхоза, которому невдомёк, почему некоторым людям в стране не нравится этот колхоз. Думаю, что это человеческое заблуждение.
— В ближайшие 5 лет Лукашенко никуда не уйдет?
— У нас был ужасный шум по поводу обнуления президентского срока Путина. Лукашенко «обнулился» в 2004 году, никто и не заметил. Кроме того, у него нет реального преемника. Это проблема всех диктаторов — больших и малых. Они выкашивают вокруг себя площадку, но нет и общего кандидата у оппозиции.
— Новые санкции и созыв внеочередного саммита ЕС будут бесполезны?
— Не скажу, что нет пользы. В 90-е у Лукашенко физически пропадали политические противники. В 2000-х годах они просто сидели. Но в 2015 году он лично всех выпустил, решив, что амнистия 6-7 диссидентов никак не повлияет на его рейтинг.
Сейчас всё зависит от того, насколько хватит запала протестующих и приведет ли это к наращиваю насилия, человеческим жертвам. Запад будет реагировать на то, выйдет ли ситуация из-под контроля или нет.
Пока она из-под контроля не вышла. Если говорить о погибшем, то он ведь не ромашку в руках держал, а коктейль Молотова.
— Станет ли Лукашенко опять нерукопожатным в ЕС?
— Давайте посмотрим на карту.
Можем ли мы себе позволить не жать руку руководителю страны, которая находится в этом месте на глобусе? Думаю, что не можем. Не говоря о том, что Минские соглашения — это то, чем мы постоянно пытаемся «бить» Путина. Это именно то место, где можно было договариваться.
— Смогут ли протесты привести к изменениям в Белоруссии?
— Лукашенко уже не так уж молод. Забавно, что он пришел к власти под лозунгом «Нет диктатуре!». Конечно, изменения будут. Достаточно посмотреть на возраст протестующих. Конечно, всё меняется! Но ни одна страна демократически не изменится в результате давления извне.
— Нынешние протесты не диктуются извне?
— Разумеется. Я совершенно не согласна с тем, что протесты проплачены, или же за ними — рука Москвы или Госдепа. Нет! Эти простесты — свои, родные, белорусские. Поэтому нужно у белорусов спросить, когда у них что-то изменится.
— Реально ли добиться пересчета голосов?
— Мне кажется, что Лукашенко мог бы даже на это пойти, потому что у него есть реальный избиратель, по сути, железобетонный. Это градообразующие предприятия и село. Там живут люди, которые не хотят перемен и боятся оранжевых революций. Есть не одно поколение людей, которое не хочет такого сценария для своей страны.
Подробнее в повторе!
- Возможны ли новые санкции против Белоруссии, как к этому призывает Польша?
- Будет ли созван экстренный саммит ЕС?
- Смогут ли протесты привести к изменениям в Белоруссии?
- Как остановить преследования критиков власти?
- Спонтанны ли вспыхнувшие протесты? Насколько они могут ослабить страну?
- Может ли Лукашенко «сдать» Белоруссию России?
- Возможен ли в Белоруссии украинский сценарий смены власти?
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