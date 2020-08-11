Яна Тоом: Лукашенко в данный момент — не хозяин в своей стране

У людей нет надежды, что они этими выборами могут что-то изменить. Все понимали, что Лукашенко так или иначе переизберется.

— Возможен ли Белоруссии украинский сценарий смены власти?

— Думаю, что нет. По разным причинам. В Белоруссии совершенно другая ситуация с коррупцией. В этой стране никогда не было череды олигархов, которые передают власть друг другу и тому подобное. Да, Лукашенко расправлялся с политическими противниками, привлекая их за налоговые преступления, но, честно говоря, их было за что привлекать. Что касается его оппонентов, то «сценарий Ходорковского» всегда имел под собой основания.

Если посмотреть на карту в целом, то с точки зрения географии самый логичный следующий член ЕС и НАТО — Беларусь, а не Украина или Грузия. И Лукашенко очень хорошо эту карту всегда разыгрывал и будет разыгрывать.

— Может ли Лукашенко «сдать» Белоруссию России? Предположим, что он договорится с Путиным по российским бойцам, наведению порядка в стране...

— Как мы видим по телевизору, Лукашенко в данный момент — не хозяин в этой стране. Он не может ее просто взять и сдать. У него нет такого влияния, которое позволит ему совершать такого рода шаги.

Это не будет принято белорусским обществом ни при каком раскладе. Во-вторых, ему это просто не надо. В последние годы он всегда критиковал Путина, не стесняясь в выражениях. Зубную пасту в тюбик обратно не засунешь. Ему теперь нельзя признать Крым российским. Я уж не говорю про историю с вагнеровцами (задержанными в Белоруссии российскими бойцами — прим.ред.). Лукашенко и Путин в постоянном конфликте — они то играют в хоккей, то конфликтуют.

— А кто же хозяин Белоруссии?

— Чтобы что-то отдать, нужно взять. И переставить на следующую доску эту фигуру. Такое ему просто не сойдет с рук. Лукашенко этого делать и не будет, так как он — прекрасный управленец с очень развитым политическим инстинктом.

— Так кто же хозяин Белоруссии?

— Повторяю, что сдать Белоруссию — не в его власти. Протестующие на улице люди четко показывают Лукашенко, где границы того, что они могут проглотить. И эти границы значительно ближе, чем были 5-10 лет назад.

— То есть, об усилении «интеграции» с Россией на данном этапе не может быть и речи?

— Первейшая задача Лукашенко — стабильность внутри страны. В условиях интеграции с кем бы то ни было этого не достигнуть.

Главный козырь Белоруссии — это положение «между»: экономическое, географическое, политическое. Ласковое теля двух маток сосет. На этом построена политика Лукашенко уже много лет. И почему он должен сейчас от этого отказаться? Ситуация не настолько плоха.

— С кем в первую очередь сейчас будет заигрывать Лукашенко — с Россией или ЕС?