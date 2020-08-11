Вт, 11.08.2020
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  • В Финляндию из Македонии прибыл самолет с 24 зараженными коронавирусом пассажирами

В Финляндию из Македонии прибыл самолет с 24 зараженными коронавирусом пассажирами

Самолет Wizz Air. Иллюстративное фото.

ФОТО: ATTILA KISBENEDEK/AFP

У нескольких людей, прилетевших в субботу в Турку из города Скопье, выявлен коронавирус, сообщает Yle со ссылкой на газету Турун Саномат.

По словам представителя городской администрации Турку, зараженных было 24 человека.

Всех пассажиров самолета, прилетевшего из столицы Северной Македонии, протестировали уже в аэропорту. На борту находилось 157 человек.

Пассажиров самолета, у которых был выявлен Covid-19, отправили на карантин. За нарушение карантина грозит до трех месяцев тюремного заключения.

Уже ранее сообщалось о том, что страны Балканского полуострова являются одним из заграничных источников новых случаев заболеваний.

Зараженные пассажиры прибыли в Финляндию самолетом Wizz Air.

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