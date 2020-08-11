В Финляндию из Македонии прибыл самолет с 24 зараженными коронавирусом пассажирами

По словам представителя городской администрации Турку, зараженных было 24 человека.

Всех пассажиров самолета, прилетевшего из столицы Северной Македонии, протестировали уже в аэропорту. На борту находилось 157 человек.

Пассажиров самолета, у которых был выявлен Covid-19, отправили на карантин. За нарушение карантина грозит до трех месяцев тюремного заключения.

Уже ранее сообщалось о том, что страны Балканского полуострова являются одним из заграничных источников новых случаев заболеваний.