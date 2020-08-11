Видео ⟩ Роман Широков избил судью на любительском турнире

Широков (вместе с Андреем Тихоновым) выступает за сборную «Матч ТВ», инцидент случился в 1/4 финала против команды «Ничего обычного».

«Был рядовой эпизод – спор Романа с главным арбитром, а потом пошло избиение», – рассказывает организатор турнира Герман Эль Класико.

Детали описал игрок команды «Ничего обычного» Виктор Кравченко (автор фильма про футбол в Африке и России, который ради футбола уволился из «Газпрома»):

«Матч мы так и не доиграли, отыграли 20 минут. Широков выходит один на один, его сбивает защитник (играет в мяч или не в мяч – не знаю, спорный момент), судья дает играть, Широков орет ему: «Ты чего, ##### [обалдел]?» – и все такое, что он любит.

Судья тянется за красной карточкой. Подбегает Тихонов, отталкивает рефери в сторону – чтобы не дал карточку. Потому что в этот момент Широков кричит: «Покажешь красную – ##### [ударю]!»

Судья показывает – и Широков со всей дури влетает в него, бьет кулаком в челюсть, попадает в бровь еще. Реф падает, и Широков ногой еще в живот. Конец матча, конец всего. Я такого ####### [ужаса] нигде не видел: ни во дворе, ни в ЛФЛ».

У судьи разбито лицо, организаторы пишут заявление на Широкова

Рефери Никита Данченков (он известен как футболист «Амкала» Данте) и его бригада сразу покинули поле. Судье помогли специалисты скорой помощи. Данченков снял побои и планирует обратиться в полицию. Травмы выглядят серьезно.

«Не готов сейчас давать комментарии, давайте позже. Со здоровьем все хорошо, жить буду», – сказал он «СЭ».

В полицию обратятся и организаторы Московского кубка селебрити, Герман Эль Класико оценивает эпизод однозначно (а как еще):

«Это неприемлемо, отвратительно и ужасно. Очень странное поведение. Как организатор хотел бы, чтобы дело дошло до полиции. Куча людей видели это в прямом эфире, и все это с миллиона ракурсов. Причем это от людей, с кем мы всецело дружим. И произошло на пустом месте».

Даниил Чалов (брат Федора, основатель команды и творческого объединения «Ничего Обычного») уже сказал, что его команда готова помогать судье и участвовать в судебных процессах.

Уже подоспело и мнение юристов. Если серьезного вреда здоровью нет, Роман отделается административным наказанием. Уголовное – только если обнаружат средние или тяжкие телесные повреждения.

«Обычно, если драки происходят на футбольных полях, следует административное наказание и штраф в размере до 5-10 тысяч рублей. Речь пойдет об уголовном наказании, если человек потерял трудоспособность на какое-то время или стал инвалидом», – сказал юрист Андрей Князев.

Команда «Матч ТВ» извинилась, Широков – молчит

Капитан команды «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин извинился перед пострадавшим судьей, организаторами турнира и соперниками:

«Ребят, состояние абсолютной опустошенности. И шока. У всей команды. Поэтому постараюсь объясниться простыми словами. Ноль оправданий, ноль споров по поступку Ромы Широкова. Это кошмарный, парализующий эпизод, который каждого на поле ввел в ступор на пару секунд.

Такого не должно происходить в спорте (да и в жизни). Вне зависимости от уровня, статуса участников, напряжения игры, качества работы судей, чего угодно. Вы сами знаете: я всегда за максимально жесткую борьбу на поле, но рукоприкладство (да еще и в отношении судьи) – недопустимая херня».

Ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что канал должен прекратить сотрудничество с Широковым. А еще предложил расформировать футбольную команду «Матч ТВ»: «Там много злости, ругани и всякой фигни».