SPA отрицает обвинения в убийстве птиц

«Это была ужасная картина: мы сфотографировали пять мертвых птиц, одна птичка еще пыталась встать, - описала происходившее жительница Выру Трийн Каролин, которая в воскресенье гуляла с отцом, дочерью и племянницей в парке SPA Пюхаярве в Отепяэ. – Я сразу не поняла, почему мертвые птицы валяются на земле, но когда мы увидели, как другая птица врезается в стеклянную стену и падает замертво, смогли сложить всю картину».

Тийн Каролин сказала, что отправилась с десятилетней дочерью к администратору заведения, чтобы рассказать о происходящем: «Администратор спросила, что она должна сделать: так было и продолжается уже 17 лет, вечером трупики птиц убирают, а руководство на это не реагирует».

Ошалевшая от удара птица у SPA. ФОТО: Triin Karolin

После этого Каролин опубликовала сообщение с фотографиями птиц в социальных сетях. Вечером ей написала член правления AS Pühajärve Puhkekodu Лийна Ламбот-Лепп и обвинила в распространении лжи.

Трийн Каролин написала в ответ, что SPA мог бы наклеить на окна отпугивающие птиц наклейки.

На это Ламбот-Лепп ответила, что работница заведения отрицает сказанное, и вечером был найдет труп только одной птицы: «Нужно еще подумать, как вообще можно восстановить совершенно безосновательно и лживо опороченную репутацию нашего заведения, возможно, что с юристом».

Трийн говорит, что после этого они позвонила администратору: «Та плакала и утверждала, что боится остаться без рабочего места, успокаивала ее 12 минут».

SPA считает, что трупов мало

«Крайне прискорбно и жаль, что о нас создано впечатление, будто мы умышленно убиваем птиц, - сказала Лийна Ламбот-Лепп Postimees. – Мы не можем сказать, что ни одна птица никогда не влетала в стену бассейна, но это не повседневное дело и не массовое, как об этом пишут. Никто по вечерам не сгребает горы трупов, а работница так и не говорила. Также абсолютная ложь, что руководство знает, но его это не интересует».

Ламбот-Лепп добавила, что до сих пор фирма не считала нужным устанавливать наклейки, поскольку мертвых птиц было очень мало: «Теперь мы отслеживаем ситуацию каждый вечер. Если выяснится, что проблема действительно усугубилась, мы, конечно, всерьез обсудим эту тему».

Также Ламбот-Лепп заверила, что работнице SPA не нужно беспокоиться за свое рабочее место: «Она, глядя нам в глаза, заверила, что таких вещей не говорила. Поскольку она работает у нас 17 лет, мы ей верим».

Яркие наклейки помогли бы

Главный специалист бюро звероводства и водной живности Департамента окружающей среды Ян Сиймсон сказал, что на номер 1313 часто поступают сообщения о влетающих в стекла птицах, которым нужна помощь: «Департамент и инспекция по охране окружающей среды не могут в этом случае принимать законных мер, поскольку причинение вреда птицам в этом случае не является умышленным». «Речь не идет о правонарушении против окружающей среды», - добавила руководитель службы по связи с общественностью инспекции Лейли Тууль.