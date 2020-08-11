Карина Орлова: Лукашенко - это всего лишь собирательный образ тупого, жестокого, отсталого от прогресса совка

Вот смотрю я на протесты в Беларуси и вижу, что это не просто протест против конкретного Лукашенко.

Лукашенко - это всего лишь собирательный образ тупого, жестокого, отсталого от прогресса совка и пост-совка, не сдохшего вместе с советской анакондой, а выжившего и переродившегося в чудовище в новом обличии, но с той же базой - беспринципностью, лицемерием, жадностью, подлостью, страстью к доносительству и конечно же, архаичностью.

Глава белорусского ЦИК - это такой же лукашенко, но в юбке. Тетка, вылезавшая из окна второго этажа школы с пакетом бюллетеней, это тоже лукашенко. Это все они/вы Лукашенко. А также Порошенко, и естественно, Путин.

Смотрю я на трех белорусских амазонок и людей, вышедших на протесты, и вижу новое поколение, по-настоящему не имеющее отношение к совку. Люди, не знающие, что такое строить карьеру через комсомол, а потом разом переобуться. Чтобы потом возродить путинизм или породить Лукашенко.

Протестующие против Лукашенко люди - это не антисовок, это внесовок. Другая вселенная. Как телеграф и мобильный интернет - оба средства связи, конечно, но качественно разные.

Можно сколько угодно бить себя в грудь и называть оппозиционером, но если вы трамписты, расисты и шовинисты, распространяете теории заговора и не понимаете, что такое «домогательство» и как стремительно изменились нормы, то вы не оппозиционеры. Вы точно такой же они/вы Лукашенко/Путин/Пост-совок, только без власти и денег. Живущие на подачки и гранты от олигархов, если вам повезло, как вы считаете.

Восседающие в каких-то непонятных клубах оппозиционеров и наставляющие новое поколение, о котором вы ничего не знаете, в силу своего высокомерия и напыщенности знать не хотите и от которого вас отделяет пропасть, на путь истинный. Пишущие доносы, плетущие интриги, рассказывающие за спиной о том, что неугодные вам люди (а именно, посмевшие усомниться в вашей нужности) - сотрудники кагэбэ.

Не стыдящиеся и не понимающие своего расизма, шовинизма и домогательств, беззастенчиво и напоказ пишущие на русском языке то, за что вас бы лишили всех концертов и грантов на Западе. Вы - раковая опухоль на теле нового поколения.

Вы считаете, что ваш опыт делает вас понимающими жизнь лучше молодых.

На деле же, все что вы знаете - это как пролезть через комсомол и имитировать бурную деятельность в псевдо-организациях. Устраивать конференции и съезды, эффект от которых всегда один - потешить свое самолюбие.

О жизни же вы не знаете ничего, потому что находясь в плену своего высокомерия, вы пропустили падение вертикальных структур. Никто больше не стоит у ворот на входе в клуб «знающих» и «допущенных». Ваш авторитет никому не нужен. Весь авторитет - в Твиттере, Ютубе и Фейсбуке (в России). Дудя смотрят миллионы, вас - с помощью накруток десятки тысяч.

Если бы вы могли, вы бы затоптали и Дудя, и любого другого. Вы - это бандитская крыша из 90-х, которая сегодня никому не нужна.

Вы не понимаете новый мир и не хотите его понимать. Вы ненавидите этот новый мир, потому что вам - гнилому пост-совку, места в нем нет. И вы это знаете. Вы - вымирающий, к счастью, вид, отчаянно цепляющийся за жизнь.

И чем дольше вы это делаете, тем дольше Путин и Лукашенко остаются у власти. И вы знаете, что без Путина вас сметет из общественного пространства за секунду. Потому что при Путине у вас есть свое насиженное место - оппозиция Путину. Без Путина вы окажетесь не у дел, потому что оппозиция Путину - это не анти-Путин (который качественно такой же, но помазанный другой краской). Оппозиция Путину - это внепутин, а значит, внесовок.

Россия без Путина. Россия вне совка.