Можно выиграть семь минут: открывается новый четырехполосный участок шоссе

С пятницы это же расстояние будет составлять 87 километров, потому что новая дорога Козе-Выыбу на три километра короче прежней.

Глава отдела ремонта дорог Департамента шоссейных дорог Янар Тюкк пояснил, что если сейчас максимальная скорость между Козе и Выыбу составляет 90 км/ч, а иногда скорость нужно снизить до 70 или 50 км/ч, то при хороших погодных условиях весь участок можно преодолеть со скоростью 120 км/ч. Если вы едете с максимальной допустимой скоростью, вы доберетесь до столицы на семь минут раньше по открытому отрезку дороги.

Если зимой максимальная допустимая скорость на этом участке дороги также упадет до 90 км/ч, то в общей сложности будет сэкономлено три минуты. «Все же важнее безопасно проехать этот путь, чем выиграть время, и мы постарались сделать движение на новом участке дороги как можно более безопасным», - сказал Тюкк.

Для этого по всей протяженности участка установлена заградительная сетка, на дороге появятся дорожные знаки с меняющейся информацией, а для обоих направлений будет предусмотрено по зоне отдыха с детскими площадками и туалетами.

Хотя начиная с Выыбу дорога в столицу на три километра короче, чем раньше, на всех указателях от Южной Эстонии до Выыбу видно, что дорога длиннее.

Тюкк объяснил, что Департамент шоссейных дорог отложил смену знаков, потому что после завершения строительства участка Выыбу-Мяо целесообразно установить их и километровые столбики, потому что тогда поездка в столицу будет еще больше сокращена. Тюкк отметил, что строительство участка Козе-Арду обошлось в 50,7 миллиона евро, а строительство участка Арду-Выыбу – в 38 миллионов евро, что в составило в общей сложности 88,7 миллиона евро.

Работы на 12-километровом участке Косе-Арду начались в августе 2017 года. Строительством занималась фирма AS TREV-2 Grupp.

Работы на 11-километровом участке дороги Арду-Выыбу начались в январе 2018 года и выполнялись фирмами AS GRK Infra и Graniittirakennus Kallio Oy.

Строительство последнего отрезка началось в июне

Участок между Выыбу и Мяо является последним участком четырехполосного шоссе Козе-Мяо, строительство которого будет завершено к 2022 году. Строительство 16-километрового отрезка Выыбу-Мяо началось в июне.

Первая часть нового отрезка будет построена (от Выыбу до Анна) справа от нынешнего шоссе (к юго-западу).

Вторая часть отрезка (от Анна до Мяо) будет построена слева от шоссе, но частично она будет совпадать с нынешней трассой.

Путь между Выыбу и Мяо сократится примерно на два километра.

На участке дороги запланировано пять крупных сооружений: экодук Пуйату, транспортная развязка Анна, виадук Корба и Выхбу и мост Кюкита. В Кюкитазапланированы шумозащитные ограждения и стены, а также автостоянка.

Если этот участок дороги будет достроен за два года, путь в столицу будет короче на 5,3 километра, а выиграть можно будет до девяти минут.

Выиграть время Если по всему отрезку дороги будет разрешено ехать со скоростью 120 км/ч, можно выиграть семь минут; со скоростью 110 км/ч, можно выиграть шесть минут. со скоростью 100 км/ч, можно выиграть пять минут. со скоростью 90 км/ч, можно выиграть три минуты.

На участке трассы было выкопано около 1,7 миллиона кубометров грунта, из которых 435 тысяч кубометров - торф.

Площадь щебеночного основания дороги составляет 1,35 миллиона квадратных метров.