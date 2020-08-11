Около 70% жителей Финляндии выразили готовность сделать прививку от коронавируса

Среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет готовность к вакцинации выразили 56%, а среди пожилых людей показатель достигает уже 87%.

Это отличается от ситуации в США, где, по опасениям главного инфекциониста Энтони Фаучи, нежелание многих делать прививку от коронавируса может препятствовать появлению коллективного иммунитета.

Скорость разработки вызывает сомнения

Скептиков волнует в первую очередь новизна вакцины и скорость ее разработки. Как говорит главный врач THL Ханна Нохинек, несмотря на спешку, исследования проводятся по протоколу.

"Органы власти, отвечающие за контроль качества лекарственных средств, следят за объемом выборки, чтобы эффективность вакцины можно было оценить надежно и при этом выявить возможные побочные эффекты", - уверяет Нохинек.

Пока точно неизвестно, какая часть населения должна была бы сделать прививку для того, чтобы появился коллективный иммунитет.

"Если прививку сделают 40-50 % населения, этого должно хватить, чтобы прервать цепочки заражения", - говорит Нохинек.

Важно, по словам врача, вакцинировать пожилых людей и тех, кто по долгу службы часто соприкасается с зараженными коронавирусом.

"В идеале нужно стремиться к максимально широкому охвату населения вакцинацией", считает Нохинек.