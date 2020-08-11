Пляжный охранник реанимировал в Пирита женщину до прибытия скорой помощи

10 августа, около 16 часов, к штабу береговой охраны в Пирита подошли примерно восьми- и девятилений мальчики и сказали, что в кустах лежит женщина.

Медик схватил средства для оказания первой помощи и поспешил к пострадавшей. За пределами территории пляжа, в паре сотнях метров от штаба охраны на земле лежала женщина примерно лет сорока. Подбежав к пострадавшей, медик попросил случайного прохожего позвонить по номер 112. У лежавшей на земле женщины прощупывался пульс, но она не дышала. Рядом ощущался запах алкоголя.

Работник G4S открыл пострадавшей дыхательные пути и дал ей воздух при помощи мешка Амбу. Это средство оказания первой помощи, при помощи которого пациенту в легкие запускается воздух. В то же время звонивший в скорую прохожий докладывал о состоянии пострадавшей.

После того, как женщине дали воздух, она начала дышать, но состояние оставалось крайне нестабильным. Медик береговой охраны ассистировал дыханию пациентки около десяти минут, пока скорая помощь не забрала ее в больнице.