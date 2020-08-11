В Эстонии подтверждено девять новых случаев заражения коронавирусом

Согласно Регистру народонаселения, шесть положительных результатов тестов поступило из Тартумаа (четыре из них в Тарту), два из Харьюмаа (один в Таллинне) и один из Валгамаа. Оба случая в Харьюмаа связаны с Тарту — в первом инфицированный человек был в тесном контакте с другим больным, а второй зараженный 31 июля побывал в ночном клубе Maasikas. Два тартуских случая, выявленных в течение суток, связаны с ранее заразившимися людьми, в одном случае речь идет о повторном тексте на COVID-19. В остальных случаях источник заражения еще устанавливается.

В ходе эпидемиологического исследования Департамент здоровья установил, что в настоящий момент со вспышкой в Vabank связаны 37, в Naiiv — 19 и в Shooters — 18 случаев заражения.

По состоянию на утро 11 августа, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось девять пациентов. На искусственной вентиляции легких один человек. За минувшие сутки информации о новых смертельных случаях не поступало. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 63 человек.

На сегодняшний день выписано 396 пациентов, закончено 383 истории болезни.

По состоянию на сегодняшний день выздоровело 1 968 человек. Из них истории болезни 1494 пациентов закончены (75,9%), у 474 человек (24,1%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и человек не находится на больничном лечении.

Всего в Эстонии сделано более 128 000 тестов, из них 2167, то 1,7% оказались положительными. Более подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

Как остановить распространение коронавируса?

Самый эффективный метод избежать заражения — соблюдать дистанцию.

В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.

По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.

Необходимо соблюдать гигиену рук – другими словами, руки нужно часто мыть.

Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, а в общественных местах — дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.

Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а затем очистить руки. Если салфетки нет, используйте свой рукав (часть предплечья), а не голую руку.

Если вы заболели, то должны оставаться дома даже при наличии легких симптомов.

При проявлении любых симптомов заболевания следует подозревать коронавирус и обратиться к своему семейному врачу.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.