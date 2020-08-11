Крупный финский инвестор: я возьму эстонское гражданство и вступлю в партию!

- Как настоящий бизнесмен вы видали и лучшие, и худшие времена. В свое время мы обожглись в России и на Украине, а также на посту председателя совета Estonian Air. Чему вы в результате научились?

- Самым важным уроком было то, что никогда нельзя принимать успех как нечто само собой разумеющееся. Если ты берешь на себя риск, все может и провалиться. Во-вторых, необходимо изучить политические риски, прежде чем выходишь на незнакомый рынок или начинаешь заниматься чем-то новым. Всегда должен быть план В и люди, которым действительно можно доверять. В-третьих, работай только со специалистами. Политики ими, конечно, не могут быть, поскольку их работа – видеть масштабную картину. В каждом конкретном случае оценка политики может оказаться неверной.

- Вы поддержали идею построить туннель между Таллинном и Хельсинки. Будь то хоть китайские деньги.

- Я поддерживаю идею Талсинки, что придало бы ценности обоим городам. Но на этот раз идея похоронена, и мне этого жаль. Что плохого сделали бы эти китайские деньги, если бы Эстония и Финляндия установили бы свои правила игры и контроль?!

Эстония – пограничная страна Евросоюза, вдали от центра. В наших интересах – более тесные пути сообщения с другими. Поэтому я поддерживаю и строительство Rail Baltic, и вообще железнодорожное движение. Я не столь уверен в том, надо ли строить между городами четырехполосные шоссе. Как только у нас появятся беспилотные автомобили, это больше не будет важно. Зато будут важны скорые, экологически более чистые поезда, позволяющие за час добраться до большинства крупнейших городов Эстонии. Так не было бы разницы – где жить или где работать – Таллинн, Тарту и Пярну превратились бы в один конгломерат. Более трудный вопрос в том, что станет с Ида-Вирумаа. Но и там могут извлечь пользу от более новаторского подхода.

- Будете ли вы в будущем участвовать в выборах?

- Этого я пока не знаю. Будем действовать постепенно. «Правые» соберутся только в сентябре, чтобы избрать правление и уточнить дальнейшие действия. Тогда станет понятно. В любом случае мне интересно, поскольку я никогда ранее не участвовал в политике. Я хочу, чтобы Эстония вновь стала маленьким гигантом – флагманом зеленой экономики!

- Вы второй раз женаты, у вас пятеро детей. При вступлении в «Отечество» семейные ценности должны быть на месте. Как у вас с этим? Можно ли легализовать однополые браки или брак должен быть заключен между мужчиной и женщиной?

- Премьер-министр Финляндии Санна Марин выросла в семье, где жили вместе две женщины. Теперь она сама вышла замуж за мужчину, и у них так называемая традиционная семья. Возможно, для воспитания ребенка это лучший вариант, но, поскольку мне не с чем сравнивать, больше я не стал бы высказывать об этом свое мнение. Как почитатель свобод личности я думаю, что государство не должно влезать в нашу постель.