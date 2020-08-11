Конференцию Трампа в Белом доме прервали из-за перестрелки, в которой пострадали два человека

"Около 17.53 51-летний мужчина подошел к офицеру Секретной службы, который стоял на своем посту на углу 17-й улицы и Пенсильвания-авеню около комплекса Белого дома. Подозреваемый подошел к офицеру и сказал, что у него при себе оружие. Затем подозреваемый повернулся, агрессивно побежал в сторону офицера и сделал движение, чтобы вытащить некий предмет из одежды", - говорится в заявлении Секретной службы.

Сообщается, что мужчина встал в стойку стрелка, "как будто собирался выстрелить из оружия", и офицер Секретной службы выстрелил в подозреваемого, ранив его в грудь. Офицеры немедленно оказали мужчине первую помощь, он был доставлен в больницу. Офицер, на которого напал подозреваемый, также госпитализирован.