Эстонская сеть домов престарелых временно прекратила прием посетителей

По словам руководителя Pihlakodu Кадри-Анн Тивас, это временная и профилактическая мера. "Посмотрим на развитие ситуации в течение следующих двух недель. Учитывая, что пожилые люди являются группой повышенного риска, трудно переусердствовать с профилактическими мерами", - сказала Тивас.