Вт, 11.08.2020
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  • Эстонская сеть домов престарелых временно прекратила прием посетителей

Эстонская сеть домов престарелых временно прекратила прием посетителей

Pihlakodu.

ФОТО: Viru Haigla

В связи с увеличением числа заболевших коронавирусом в Эстонии в течение последней недели сеть домов престарелых Pihlakodu временно прекратила прием посетителей, а персонал будет пользоваться средствами индивидуальной защиты, пишет Rus.ERR.

По словам руководителя Pihlakodu Кадри-Анн Тивас, это временная и профилактическая мера. "Посмотрим на развитие ситуации в течение следующих двух недель. Учитывая, что пожилые люди являются группой повышенного риска, трудно переусердствовать с профилактическими мерами", - сказала Тивас.

Дома престарелых Pihlakodu находятся в Табасалу и Нымме.

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