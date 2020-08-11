Вт, 11.08.2020
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В Индонезии приступили к финальной фазе испытаний китайской вакцины против COVID-19

Вакцина от COVID-19.

ФОТО: DADO RUVIC/REUTERS

Испытания китайской вакцины против COVID-19, произведенной компанией Sinovac Biotech, начались на добровольцах в Индонезии, сообщают азиатские СМИ.

В испытаниях принимают участие около 1,6 тыс. человек. Это третья, заключительная фаза клинических испытаний, предшествующая одобрению препарата к применению.

Если в ходе испытаний будут подтверждены безопасность и эффективность вакцины, власти Индонезии намерены распространить в стране до 250 млн доз.

С момента начала эпидемии COVID-19 в Индонезии выявлено более 127 тыс. инфицированных, более 5,7 тыс. пациентов скончались.

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