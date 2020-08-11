Ремонт на железной дороге затягивается: пассажирам придется терпеть неудобства еще несколько недель

В ближайшее воскресенье, в связи с ремонтом железной дороги, первую половину дня 16 августа следующие в Палдиски поезда частично будут заменены автобусами. Эстонская железная дорога завершит ремонт на западном направлении позже запланированного срока.
Поскольку в воскресенье, 16 августа, на станции Палдиски будут проводиться ремонтные работы, и на поезде доехать до станции будет невозможно, до полудня этого дня для проезда по участку Клоога-Палдиски будет необходимо воспользоваться подменным автобусом. После полудня поезда вновь будут следовать до Палдиски.
Если изначально крупные ремонтные работы, влияющие на железнодорожное движение в западном направлении, планировалось завершить в середине августа, то теперь Эстонская железная дорога объявила, что ремонт продлится дольше запланированного и продолжится до конца августа. В связи с этим действующее расписание будет действовать до 30 августа.
Расписания движения публикуются на домашней странице Elron, а также на информационных стендах посадочных платформ; информацию о движении поездов можно также узнать по бесплатному круглосуточному справочному телефону 616 0245.
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