Ремонт на железной дороге затягивается: пассажирам придется терпеть неудобства еще несколько недель

Поскольку в воскресенье, 16 августа, на станции Палдиски будут проводиться ремонтные работы, и на поезде доехать до станции будет невозможно, до полудня этого дня для проезда по участку Клоога-Палдиски будет необходимо воспользоваться подменным автобусом. После полудня поезда вновь будут следовать до Палдиски.

Если изначально крупные ремонтные работы, влияющие на железнодорожное движение в западном направлении, планировалось завершить в середине августа, то теперь Эстонская железная дорога объявила, что ремонт продлится дольше запланированного и продолжится до конца августа. В связи с этим действующее расписание будет действовать до 30 августа.

Расписания движения публикуются на домашней странице Elron, а также на информационных стендах посадочных платформ; информацию о движении поездов можно также узнать по бесплатному круглосуточному справочному телефону 616 0245.