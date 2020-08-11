Засудивший "Спартак" арбитр Казарцев призвал россиян быть людьми

Москвичи в том матче вели после первого тайма 2:0, но упустили победу и потеряли два очка из-за двух сомнительных пенальти, назначенных Казарцевым. Это переполнило чашу терпения владельца красно-белых Леонида Федуна, который пригрозил снять команду с чемпионата из-за судейского произвола.

"Задумайтесь, что вы говорите в медиапространстве, к каким последствиям окружающих, нас, людей, это может привести. Опомнитесь. Я, прежде всего, говорю о наших родственниках, детях, родителях. Люди, россияне, давайте будем людьми. С уважением и миром ко всем. Спасибо", - сказал Казарцев в эфире "Матч ТВ" .

Из-за травли арбитр удалил аккаунты в социальных сетях. Казарцева уже отстранили от работы на матчах РПЛ и, усомнившись в его объективности, обязали пройти проверку на детекторе лжи.

"Никому не пожелаю проснуться утром и оказаться известным таким путем - массового прессинга в медиа. Но это наша работа, мы знали на что шли и должны быть к этому готовы", - добавил он.

По просьбе журналистов Казарцев разобрал эпизод, приведший ко второму пенальти в ворота "Спартака". По его мнению, если он и допустил ошибку в его трактовке, то неявную и неочевидную.

"С точки зрения моего общего восприятия момента после взгляда вживую и после видеоповтора, основания есть как за назначение пенальти, так и за продолжение игры. Я могу честно признаться, что, да, наверное, основания за продолжение игры по итогам просмотров со всех ракурсов, со всех сторон, их больше, но это не явная и очевидная ошибка, когда все говорят, что нет вообще шансов на назначение пенальти, нет оснований, а судья обязан был продолжить игру. Вот с этим я не согласен", - заявил рефери.

В том эпизоде игрок "Сочи" был первым на мяче, выиграл единоборство и пробил по воротам, после чего защитник "Спартака" Жиго сбил его с ног. Казарцев подчеркнул, что действия защитника продолжают оцениваться арбитром на предмет нарушения правил даже после совершения удара его соперником.

"Я находился неподалеку от штрафной площади, и момент единоборства игрока "Сочи" и Жиго был для меня как на ладони. Я понимаю всю ответственность своего решения, ключевого решения, в конце матча, тем более второго пенальти в ворота одной команды. Должен был принимать решение, если уверен в нем на 100%. У меня эта уверенность была", - добавил он.

Василий также прокомментировал свое решение показать желтую карточку форварду "Спартака" Александру Соболеву, который после гола снял футболку и продемонстрировал майку с фотографией своей недавно скончавшейся матери.