Путин: Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса

"Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

Он попросил министра здравоохранения Михаила Мурашко проинформировать об этой вакцине, но при этом заметил: "Хотя знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый, повторяю: прошла все необходимые проверки".

Также Владимир Путин сообщил, что одна из его дочерей сделала прививку российской вакцины от коронавируса.

"Я знаю, что эта вакцина (первая вакцина от коронавируса в мире - ИФ), как вы сказали, была сделана на базе аденовирусных векторов, но преимущество, на мой взгляд, заключается в том, что это на базе аденовирусных векторов человека именно сделано, и она работает более точно, формирует стойкий антительный и клеточный иммунитет, я это тоже хорошо очень знаю, поскольку одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Думаю, в этом смысле она поучаствовала в эксперименте", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

Он рассказал, что после первого укола у ее дочери температура была 38, а на следующий день 37 с небольшим. "И все. После второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась, но все потом сошло на нет, чувствует себя хорошо, и титры высокие", - сказал президент РФ.

Он подчеркнул, что у многих людей, которые сделали вакцину, нет никаких внешних проявлений, в том числе температуры, "все проходит так, как будто ничего и не делали".

"Надеюсь, что мы сможем в ближайшее время начать массовый выпуск этого препарата", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.

Он подчеркнул, что вакцинация должна быть "исключительно добровольной", чтобы все желающие могли воспользоваться достижениями российских ученых.