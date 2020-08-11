Вт, 11.08.2020
Лукашенко рассчитывает, что Россия поверит, что он уходит на Запад. А если не поверит, то ему обязательно нужен внешний враг. Андрей Обозов
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Ночью сгорел дотла автомобиль, стоявшие рядом машины получили повреждения

Ночью сгорел дотла автомобиль, стоявшие рядом машины получили повреждения

Загоревшийся автомобиль. Иллюстративное фото.

ФОТО: Ida-Eesti päästekeskus

Сегодня ночью в Сауга в волости Тори огонь уничтожил легковой автомобиль, припаркованные поблизости машины получили повреждения, пишет Pärnu Postimees.

Спасателям поступил вызов на улице Паэ в 2:36. Когда спасатели прибыли на место происшествия, машина горела открытым пламенем.

Возгорание потушили в 3:06. Загоревшаяся машина полностью уничтожена, также более легкие повреждения получили стоявшие рядом легковые автомобили.

По словам пресс-секретаря Ляэнаского спасательного центра неизвестно, почему машина сгорела.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ