Ночью сгорел дотла автомобиль, стоявшие рядом машины получили повреждения

Сегодня ночью в Сауга в волости Тори огонь уничтожил легковой автомобиль, припаркованные поблизости машины получили повреждения, пишет Pärnu Postimees.
Спасателям поступил вызов на улице Паэ в 2:36. Когда спасатели прибыли на место происшествия, машина горела открытым пламенем.
Возгорание потушили в 3:06. Загоревшаяся машина полностью уничтожена, также более легкие повреждения получили стоявшие рядом легковые автомобили.
По словам пресс-секретаря Ляэнаского спасательного центра неизвестно, почему машина сгорела.