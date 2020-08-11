Вт, 11.08.2020
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Отличный деревенский дом в Ляэне-Харью ждет новых хозяев

Maja Nahkjala külas.

ФОТО: KV.EE

Если вы устали от городского шума, обратите внимание: портал Kodustiil рассказывает о симпатичном деревенском доме.

Ожидающий нового хозяина дом в деревне Нахкъяла Ляэне-Харьюского уезда был построен в 1910 году. Дом с достойной историей начиная с 2007 года постепенно обновлялся. Дом с надворными постройками и участком площадью 19 012 квадратных метров поменяет собственника за 134 900 евро.

Дом в деревне Нахкъяла.

ФОТО: KV.EE

Дом общей площадью 66 квадратных метров построен на утепленном низком фундаменте, несущие конструкции дома - деревянные.

Дом в деревне Нахкъяла.

ФОТО: KV.EE

Дом хорошо утеплен, установлены тройные деревянно-алюминиевые окна, сохранена большая часть оригинального пола. В одноэтажном доме есть туалет и душевая, кухня, спальня и гостиная.

Дом в деревне Нахкъяла.

ФОТО: KV.EE

С интересным предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE

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