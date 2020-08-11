Отличный деревенский дом в Ляэне-Харью ждет новых хозяев

Ожидающий нового хозяина дом в деревне Нахкъяла Ляэне-Харьюского уезда был построен в 1910 году. Дом с достойной историей начиная с 2007 года постепенно обновлялся. Дом с надворными постройками и участком площадью 19 012 квадратных метров поменяет собственника за 134 900 евро.