Протесты в Беларуси и Майдан: в Киеве у многих дежавю, но есть и различия

События в Беларуси напоминают Майдан

Александра Матвийчук, председатель правления Центра гражданских свобод, координатор общественной инициативы "Евромайдан-SOS", которая помогала пострадавшим на Майдане зимой 2013-2014 годов, возмущена тем, как сотрудники правоохранительных органов Беларуси обращались с демонстрантами в белорусских городах и применяли необоснованное насилие к протестующим в ночь с 9 на 10 августа.

"У меня события в Беларуси, когда происходила стрельба резиновыми пулями в головы, когда автозак въехал в толпу только под другими флагами, вызывают болезненные флэшбеки. Все эти факты незаконного применения силы требуют немедленного расследования под международным контролем для того, чтобы прекратить безнаказанность со стороны белорусских силовиков", - сказала Александра Матвийчук DW.

По ее словам, белорусским правозащитникам нужно как можно быстрее подключить к мониторингу ситуации с протестами и нарушениями прав человека международную совещательную группу Совета Европы, чтобы не ждать сбора информации и расследования постфактум, а действовать быстро и слаженно во избежание еще большего насилия во время протестов.

"Это функция сдерживания и охлаждения возможных грубых нарушений была действенна во время Майдана", - отмечает правозащитница. Она считает, что сейчас украинцы должны проявить солидарность с белорусами и поддержать их право на честные выборы, как и белорусы поддерживали украинцев на Майдане, а затем отстаивая в Донбассе территориальную целостность Украины. Как известно, во время протестов в Киеве зимой 2014 года одним из первых от выстрелов на Майдане погиб белорусский журналист Михаил Жизневский.

Говорит о дежавю и адвокат Евгения Закревская, которая сейчас в судебных процессах представляет интересы родственников жертв милицейского насилия на Майдане. "У меня ночные стримы из Беларуси вызывают двойное дежавю: флэшбеки ночи на 30 ноября на Майдане в Киеве с" Беркутом "и разбитыми головами, а тогда же перед глазами были картинки ночи после выборов в Минске 2010 года - с ОМОНом и поломанными ногами протестующих", - написала Закревская на своей странице в Facebook.

Чего не хватает протестующим в Беларуси

Гражданский активист Павел Сидоренко пострадал во время событий на Майдане. Он поддерживает протестующих в Беларуси, однако считает, что сейчас у них ничего не получится. "У меня дежавю. Очень хочется, чтобы у них все получилось, но учитывая, что нет координации между оппозиционными силами и осознания во всем обществе, что дороги назад нет, то, к сожалению, вероятнее всего Лукашенко власть на этот раз не отдаст", - предполагает Павел Сидоренко, который сейчас возглавляет общественную инициативу "Пострадавшие на Майдане".