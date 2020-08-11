Apple вернет в свои часы карты Google

Оно функционирует точно так же, как приложение Карт для iOS. Пользователи часов смогут выбирать в Google Maps маршруты для машин, велосипедов, общественного транспорта, а также для пешей прогулки. Помимо этого владельцы часов смогут сохранять места в Картах.

Что касается ‌CarPlay‌, то появилась панель для простого переключения и управления музыкой и просмотра событий из календаря.

Приложение Google Maps для Apple Watch будет выпущено в ближайшие недели.