Парадокс ⟩ Рынок аренды в Таллинне страдает от избытка предложений

«Рост количества предложений о найме был заметен уже весной, но никто не мог предсказать, что он достигнет такого объема. Сейчас рынок явно на стороне ищущих жилье», - комментирует руководитель портала недвижимости Cty24.ee Карин Ноппель-Кокеров.

По ее словам, на изменение рынка съемного жилья также указывают ключевые слова, которые все чаще появляются в рекламных объявлениях: «Без посреднической платы», «Посредническая плата только 50%», «Первый месяц бесплатно» и так далее.

«Собственники сдающихся внаем квартир поняли, что настали другие времена, и для того, чтобы найти нанимателей и продолжать получать прибыль, необходимо сделать условия более гибкими и снизить цену», - сказала Карин Ноппель-Кокеров.

По данным City24.ee, средние цены предложения на сдачу квартир в Таллинне в прошлом месяце были на 17 процентов ниже, чем в июле прошлого года. Самую высокую среднюю цену за наем запрашивали в Кесклинне и Кристийне, самая дешевая была в Пирита и Пыхья-Таллинне. Предложений по найму больше всего было в Кесклинне (1380), Ласнамяэ (578) и Пыхья-Таллинне (555).

По районам средняя цена предложения за квадратный метр съемных квартир на 1 августа в евро составила:

Хааберсти – 9,4

Кесклинн – 12,7

Кристийне – 10,7

Ласнамяэ – 9,5

Мустамяэ – 9,8

Нымме – 9

Пирита – 7,8