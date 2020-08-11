Парадокс ⟩ Рынок аренды в Таллинне страдает от избытка предложений

Анализ объявлений на портале недвижимости City24 показал, что никогда прежде на таллиннском рынке съемного жилья не было одновременно так много предложений, как этим летом. В июле на портале было выставлено около 4000 предложений о найме жилья, что на 66 процентов больше, чем в июле прошлого года.
«Рост количества предложений о найме был заметен уже весной, но никто не мог предсказать, что он достигнет такого объема. Сейчас рынок явно на стороне ищущих жилье», - комментирует руководитель портала недвижимости Cty24.ee Карин Ноппель-Кокеров.
По ее словам, на изменение рынка съемного жилья также указывают ключевые слова, которые все чаще появляются в рекламных объявлениях: «Без посреднической платы», «Посредническая плата только 50%», «Первый месяц бесплатно» и так далее.
«Собственники сдающихся внаем квартир поняли, что настали другие времена, и для того, чтобы найти нанимателей и продолжать получать прибыль, необходимо сделать условия более гибкими и снизить цену», - сказала Карин Ноппель-Кокеров.
По данным City24.ee, средние цены предложения на сдачу квартир в Таллинне в прошлом месяце были на 17 процентов ниже, чем в июле прошлого года. Самую высокую среднюю цену за наем запрашивали в Кесклинне и Кристийне, самая дешевая была в Пирита и Пыхья-Таллинне. Предложений по найму больше всего было в Кесклинне (1380), Ласнамяэ (578) и Пыхья-Таллинне (555).
По районам средняя цена предложения за квадратный метр съемных квартир на 1 августа в евро составила:
Хааберсти – 9,4
Кесклинн – 12,7
Кристийне – 10,7
Ласнамяэ – 9,5
Мустамяэ – 9,8
Нымме – 9
Пирита – 7,8
Пыхья-Таллинн – 8,3