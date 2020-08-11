Магазин ценит эстонских клиентов в два раза дороже, чем русских?

При этом, если бы не такая льготная кампания, заподозрить магазин в предпочтении клиентов по национальному признаку было бы трудно: так, например, у него имеется сайт и на русском языке. Сам магазин отреагировал на соответствующий запрос довольно быстро, причем ответ был получен на русском языке: в нем уточнялось, что вопрос переадресован в отдел продаж, и выражалась надежда на то, что речь идет о нелепой ошибке.

Ассистент по маркетингу TradeHouse Кате Пилль поблагодарила за то, что фирму известили об ошибке: «Мы очень извиняемся перед клиентами за то, что такая ситуация возникла. Речь идет об ошибке в процессе оформления, и мы заверяем, что и на русских клиентов распространяется подарок на сумму в 10 евро».

Пилль добавила, что ошибка присутствует только на лицевой части бумажного носителя подарочной карты: «При предъявлении карты в магазине действует корректная скидка в 10 евро, поскольку в магазине сканируют расположенный на задней части карты штрих-код, который автоматически снимает с суммы в 35 евро 10-евровую скидку».