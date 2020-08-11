Не упустите возможность ⟩ На эстонском интернет-аукционе продается кухня-образец

Кухонный гарнитур с черными глянцевыми фасадами был выставлен как образец в мебельном салоне Mobalpa. Предложение включает неиспользованную кухонную мебель, сантехнику и бытовую технику.

Обычная цена такой кухни без сантехники и бытовой техники составляет 6600 евро. Полная стоимость такой кухни, оборудованной всем необходимым - 11 328 евро. Стартовая цена аукциона была одно евро! Цена на аукционе постоянно растет. На момент выхода этой статьи за кухню были готовы отдать 1085 евро. Товар находится по адресу Пярнуское шоссе, 110 в Таллинне.