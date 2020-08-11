Вт, 11.08.2020
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Не упустите возможность ⟩ На эстонском интернет-аукционе продается кухня-образец

Näidisköök.

ФОТО: osta.ee

На эстонском интернет-аукционе по сходной цене выставлена на торги современная кухня-образец, предлагает поинтересоваться предложением портал Kodustiil.

Кухонный гарнитур с черными глянцевыми фасадами был выставлен как образец в мебельном салоне Mobalpa. Предложение включает неиспользованную кухонную мебель, сантехнику и бытовую технику. 

Кухня-образец.

ФОТО: osta.ee

Размеры кухни:

  • ширина 3570 миллиметров
  • глубина 600 миллиметров
  • высота 2000 миллиметров 

Обычная цена такой кухни без сантехники и бытовой техники составляет 6600 евро. Полная стоимость такой кухни, оборудованной всем необходимым - 11 328 евро. Стартовая цена аукциона была одно евро! Цена на аукционе постоянно растет. На момент выхода этой статьи за кухню были готовы отдать 1085 евро. Товар находится по адресу Пярнуское шоссе, 110 в Таллинне.

Кухня-образец.

ФОТО: osta.ee

Счастливчик, которому достанется кухня, сможет воспользоваться помощью работников салона Mobalpa для разборки, транспортировки и установки мебели.

С заманчивым предложением можно ознакомиться на странице osta.ee, Там же можно принять участие в аукционе. 

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