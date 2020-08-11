Вт, 11.08.2020
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Светлана Тихановская призвала прекратить протесты и соблюдать закон

Светлана Тихановская.

ФОТО: Natalia Fedosenko/Natalia Fedosenko/TASS

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала своих сторонников прекратить акции протеста. 

Видео опубликовал провластный белорусский телеграм-канал «Желтые сливы» без указания на его источник. 

«Я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких», — зачитала Тихановская текст с листа, не глядя в камеру. Однако непонятно, где и когда записывалось видео.

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