Эстонская художница погибла под колесами автомобиля

В воскресенье вечером в результате ДТП погибла бывшая главная художница Саареского уезда и городской художник Курессааре Эндла Туутма, пишет Saarte Hääl.
«Женщина попала под шедший задним ходом автомобиль и погибла на месте происшествия», - рассказал старший патрульной смены Курессаареского полицейского участка Рихо Ыун.
Полиция получила сообщение о ДТП на 26-м километре Лаадьяла — Каарья-теэ в воскресенье около 22:00.
Находившаяся за рулем легкового автомобиля 55-летняя женщина была трезва и имела водительские права. Женщина-водитель не пострадала, но, учитывая состояние здоровья, медики все-таки отвезли ее в больницу на проверку.
Для выяснения обстоятельств произошедшего полиция начала производство по статье Пенитенциарного кодекса, которая предусматривает нарушение ПДД и требований эксплуатации автомобиля со стороны водителя.