Эстонская художница погибла под колесами автомобиля

«Женщина попала под шедший задним ходом автомобиль и погибла на месте происшествия», - рассказал старший патрульной смены Курессаареского полицейского участка Рихо Ыун.

Полиция получила сообщение о ДТП на 26-м километре Лаадьяла — Каарья-теэ в воскресенье около 22:00.

Находившаяся за рулем легкового автомобиля 55-летняя женщина была трезва и имела водительские права. Женщина-водитель не пострадала, но, учитывая состояние здоровья, медики все-таки отвезли ее в больницу на проверку.