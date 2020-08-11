Вт, 11.08.2020
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  • Эстонская художница погибла под колесами автомобиля

Эстонская художница погибла под колесами автомобиля

Эндла Туутма.

ФОТО: Maanus Masing / Saarte Hääl

В воскресенье вечером в результате ДТП погибла бывшая главная художница Саареского уезда и городской художник Курессааре Эндла Туутма, пишет Saarte Hääl.

«Женщина попала под шедший задним ходом автомобиль и погибла на месте происшествия», - рассказал старший патрульной смены Курессаареского полицейского участка Рихо Ыун.

Полиция получила сообщение о ДТП на 26-м километре Лаадьяла — Каарья-теэ в воскресенье около 22:00.

Находившаяся за рулем легкового автомобиля 55-летняя женщина была трезва и имела водительские права. Женщина-водитель не пострадала, но, учитывая состояние здоровья, медики все-таки отвезли ее в больницу на проверку.

Для выяснения обстоятельств произошедшего полиция начала производство по статье Пенитенциарного кодекса, которая предусматривает нарушение ПДД и требований эксплуатации автомобиля со стороны водителя.

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