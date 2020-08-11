Эстонский футболист "Десны": удивлен, что на Украине все еще так популярен русский язык

Эстонский защитник "Десны" из Чернигова Йоонас Тамм выразил удивление тем, что в некоторых регионах Украины все еще сильно распространен русский язык, пишет Rus.ERR.
"Когда только приехал в Чернигов, не мог понять, почему не слышу украинскую речь. На месте оказалось, что большинство говорит по-русски. Конечно, это немного странно, так как не ожидал, что русский язык преобладает на Украине спустя столько лет после распада СССР", - сказал Тамм в интервью журналу "Футбол", фрагменты которого опубликовал сайт болельщиков "Динамо" Киев от Шурика".
Сам Йоонас Тамм, который давал интервью на английском, рассказал, что учил в школе русский в качестве дополнительного иностранного языка, поэтому владеет им плохо. "На слух немного воспринимаю, но говорить практически не могу", - отметил он.
В предыдущем чемпионате Украины "Десна" заняла четвертое место и впервые в истории сыграет в еврокубках, а Йоонас Тамм провел за команду 14 матчей, в одном из которых забил гол.