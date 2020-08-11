Эстонский футболист "Десны": удивлен, что на Украине все еще так популярен русский язык

"Когда только приехал в Чернигов, не мог понять, почему не слышу украинскую речь. На месте оказалось, что большинство говорит по-русски. Конечно, это немного странно, так как не ожидал, что русский язык преобладает на Украине спустя столько лет после распада СССР", - сказал Тамм в интервью журналу "Футбол", фрагменты которого опубликовал сайт болельщиков "Динамо" Киев от Шурика".