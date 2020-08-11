Фото ⟩ Ряды эстонской полиции пополнились очаровательным щенком лабрадора-ретривера

Послезавтра малышу, которого кинолог назвал Роки, исполнится два месяца. После прохождения обучения Роки будет бороться с наркопреступлениями в Лыунаской префектуре, а сейчас, в первые недели, он будет привыкать к новому дому, проходить социализацию и познавать азы послушания.

Служебная собака Роки. ФОТО: Департамент полиции и погранохраны

Хотя лабрадор-ретривер - это самая распространенная порода собак в мире, Роки - единственный представитель своей породы в Департаменте полиции и погранохраны.

Служебная собака Роки. ФОТО: Департамент полиции и погранохраны

Всего сейчас на службе в Департаменте полиции и погранохраны 83 собаки, из них 44 — это немецкие овчарки, 32 — бельгийские овчарки, четыре — английские спрингер-спаниели, один — русский охотничий спаниель и один — гладкошерстный ретривер.