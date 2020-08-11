Вт, 11.08.2020
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  • Ряды эстонской полиции пополнились очаровательным щенком лабрадора-ретривера

Фото ⟩ Ряды эстонской полиции пополнились очаровательным щенком лабрадора-ретривера

Служебная собака Роки.

ФОТО: Департамент полиции и погранохраны

Ряды Департамента полиции и погранохраны пополнились новым очаровательным коллегой: на прошлой неделе щенок лабрадора-ретривера пробыл в Таллинн из Финляндии.

Послезавтра малышу, которого кинолог назвал Роки, исполнится два месяца. После прохождения обучения Роки будет бороться с наркопреступлениями в Лыунаской префектуре, а сейчас, в первые недели, он будет привыкать к новому дому, проходить социализацию и познавать азы послушания.

Служебная собака Роки.

ФОТО: Департамент полиции и погранохраны

Хотя лабрадор-ретривер - это самая распространенная порода собак в мире, Роки - единственный представитель своей породы в Департаменте полиции и погранохраны.

Служебная собака Роки.

ФОТО: Департамент полиции и погранохраны

Всего сейчас на службе в Департаменте полиции и погранохраны 83 собаки, из них 44 — это немецкие овчарки, 32 — бельгийские овчарки, четыре — английские спрингер-спаниели, один — русский охотничий спаниель и один — гладкошерстный ретривер.

О работе служебных собак Департамента полиции и погранохраны читайте в Instagram аккаунт eesti_politseikoerad.

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