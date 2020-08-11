Вт, 11.08.2020
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В Ласнамяэ на улицах Вилисуу и Каху стартуют ремонтные работы

Схема.

ФОТО: Управа Ласнамяэ

На этой неделе в Ласнамяэ приступят к восстановительному ремонту внутриквартальной дороги и пешеходной дорожки на улице Вилисуу, который также затронет и часть улицы Каху.

«Первоначально ремонтные работы пройдут на улице Вилисуу, где будет обновлено асфальтовое покрытие на проезжей части и тротуаре. После этого ремонтные работы продолжатся на улице Каху», - пояснил старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет. Он добавил, что в ходе работ также будут заменены разбитые бордюрные камни и восстановлено озеленение.

Управа района просит участников дорожного движения следить за временно установленными знаками и парковать автомобили в тех местах, где это не препятствует проведению дорожно-ремонтных работ. Просим отнестись к временным неудобствам c пониманием. Работы планируется завершить в сентябре.

Строительные работы были заказаны Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства. Работы по ремонту выполнит фирма Viamer Grupp OÜ. Надзор за строительными работами со стороны владельца выполнит TPJ Inseneribüroo OÜ.

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