В Ласнамяэ на улицах Вилисуу и Каху стартуют ремонтные работы

«Первоначально ремонтные работы пройдут на улице Вилисуу, где будет обновлено асфальтовое покрытие на проезжей части и тротуаре. После этого ремонтные работы продолжатся на улице Каху», - пояснил старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет. Он добавил, что в ходе работ также будут заменены разбитые бордюрные камни и восстановлено озеленение.