Лавров: дипломаты РФ высылаются из Словакии, возможно, в интересах США

"Насчет того, что Словакия дружеская страна по отношению к России, я с этим согласен, никогда у нас не возникало политических проблем. Я думаю, что здесь дело не в Словакии", - сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.

"Вы процитировали фразу о том, что Словакия суверенное государство - я сегодня прочел, что официальный представитель Госдепартамента, госпожа Ортагус выразила позитивную оценку решению словацких властей о высылке российских дипломатов. По-моему, больше из иностранных представителей никто в таком ключе эту ситуацию не комментировал. Поэтому делайте выводы, кто может быть причастен, кто может быть заинтересован в том решении, которое суверенная Словакия приняла в отношении трех российских дипломатов", - добавил глава МИД РФ.