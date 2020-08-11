Олимпийские кольца вывезли из Токио

Изготовленный в конце прошлого года монумент очень большой по своим габаритам. Металлическую конструкцию 15,3 метра в высоту и 32,6 метра в ширину обновят и устранят возникшие недостатки.

На свое место символ олимпийских игр вернется уже в декабре, когда начнутся последние приготовления к большим состязаниям, которые должны пройти в будущем году. Местные жители были огорчены тем, что конструкцию увозят. Некоторые подумали, что олимпийские игры отменили окончательно.

«То, что монумент исчез с городской картинки, очень печально, - сказал токийский городской чиновник Атсуши Янашимизу. – Но нужно видеть и позитивные стороны. Он вернется более красивым, конечно, будут сделаны и работы, связанные с безопасностью».

К декабрю у организаторов будет больше информации о том, сможет ли Япония в будущем году провести олимпийские игры. Именно установка колец дала надежду на то, что Токио готов к принятию спортсменов.