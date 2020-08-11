Картина дня: вакцина от коронавируса, финский инвестор рвется в эстонскую политику и отъезд Тихановской в Литву

Магазин ценит эстонских клиентов в два раза дороже, чем русских?

Магазин косметики TradeHouse заподозрили в дискриминации клиентов по национальному признаку. На его подарочной карте черным по белому на эстонском языке написано, что при покупке на сумму более 35 евро клиенту дарят десять подарочных евро, в то время как на русском языке сообщается, что клиент на тех же условиях получит только пять. Читать далее...

В Эстонии подтверждено девять новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1493 теста на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, девять проб дали положительный результат. Читать далее...

Светлана Тихановская призвала прекратить протесты и соблюдать закон

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала своих сторонников прекратить акции протеста. Читать далее...

"Я так и осталась слабой женщиной": Светлана Тихановская записала видеообращение из Литвы

Утром во вторник, 11 августа, стало известно, что Светлана Тихановская находится в Литве, и она в безопасности. Позже она записала ведеобращение. Читать далее...

Крупный финский инвестор: я возьму эстонское гражданство и вступлю в партию!

Крупный инвестор, гражданин Финляндии Йоаким Хелениус считает себя эстонским предпринимателем. В Эстонии он вел деятельность с 1992 года, поддержав тогда «Отечество» и реформы Марта Лаара. Читать далее...

На следующей неделе откроется регистрация на бесплатные курсы эстонского языка

Во вторник 18 августа в 10:00 на домашней странице Фонда интеграции начнется онлайн-регистрация на бесплатные курсы эстонского языка. Зарегистрироваться на курсы могут взрослые в возрасте от 18 лет при помощи ИД-карты, Mobiil-ID или Smart-ID. Читать далее...

Парадокс 〉 Рынок аренды в Таллинне страдает от избытка предложений

Анализ объявлений на портале недвижимости City24 показал, что никогда прежде на таллиннском рынке съемного жилья не было одновременно так много предложений, как этим летом. В июле на портале было выставлено около 4000 предложений о найме жилья, что на 66 процентов больше, чем в июле прошлого года. Читать далее...

Со среды палатка тестирования на коронавирус в Тарту будет расположена у Певческого поля

Со среды палатка тестирования на коронавирус будет расположена на нижней парковке Тартуского Певческого поля, а тестирование у спортхолла A.Le Coq Sport больше вестись не будет. Читать далее...

Карина Орлова: Лукашенко - это всего лишь собирательный образ тупого, жестокого, отсталого от прогресса совка

Пятый год проживающая в Вашингтоне журналистка "Эха Москвы" Карина Орлова считает, что происходящее в Белоруссии - это не просто протест против Лукашенко, а конфликт поколений. Читать далее...

Путин похвастался регистрацией первой в мире вакцины от коронавируса и ее испытанием на своей дочери

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России, она формирует устойчивый иммунитет. Читать далее...

В Финляндию из Скопье прибыл самолет с 24 зараженными коронавирусом пассажирами

У нескольких людей, прилетевших в субботу в Турку из города Скопье, выявлен коронавирус. По словам представителя городской администрации Турку, зараженных было 24 человека. Читать далее...