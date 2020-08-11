Красный Крест Эстонии собирает пожертвования для помощи пострадавшим от взрыва в Бейруте

С помощью пожертвований больницы Ливана снабдят крайне необходимыми средствами экстренной медицины, будут лечить раненых, помогут найти пропавших без вести близких и обеспечат достойное обращение с ранеными и убитыми.

На прошлой неделе в Ливане произошла катастрофа: при взрыве в порту Бейрута погибли более 200 человек, пострадали тысячи. Взрыв вызвал разрушения других зданий и строений по всему городу, и огромное число жителей остались без крыши над головой и медицинской помощи. Многие ищут своих близких и им нужна помощь.

«Волонтеры Красного креста следят за ситуацией и предлагают помощь», - заявил президент Красного креста Харри Вийк.

Члены Красного креста помогают семьям найти пропавших и гарантируют, что мертвые тела будут опознаны и им будет обеспечено достойное обращение несмотря на сложность ситуации в стране. Члены Красного Креста также помогают восстановить важные услуги. Например, поврежденную взрывом инфраструктуру водоснабжения, чтобы у людей был доступ к чистой воде.

«Последствия взрыва оставят глубокий след на Бейруте и всем народе Ливана еще надолго. Эту трагедию уже, к сожалению, не предотвратить. Однако мы можем немного смягчить последствия этой тяжелой ситуации, - сказал Вийк. - Ливан нельзя оставлять в одиночестве сейчас. Сделав пожертвование, каждый из нас может поддержать этих людей и помочь тем, кто больше всего в этом нуждается в данный момент».

Красный крест Эстонии собирает пожертвования и передает их Международному Красному кресту. Международный комитет Красного Креста обеспечит целевое использование пожертвований в сотрудничестве с Красным Крестом Ливана и местными партнерами движения.

Банковские реквизиты:

Номер счета: EE607700771001235446

Получатель: Eesti Punane Rist

Пояснение: Beirut