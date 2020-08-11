Вт, 11.08.2020
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МИД Эстонии вызвал посла Белоруссии

Урмас Рейнсалу.

ФОТО: Sander Ilvest

Во вторник Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла Белоруссии Вячеслава Качанова в связи с подавлением протестов населения, последовавших после оглашения результатов выборов президента этой страны.

Об этом BNS сообщила пресс-служба МИД Эстонии, отметив, что Эстония призывает Белоруссию немедленно прекратить любое применение силы и репрессий по отношению к мирным протестующим. Эстония внимательно следит за происходящим в Белоруссии и выражает надежду, что в стране будут осуществляться демократические процессы, подчеркнуло ведомство.

«Мы глубоко озабочены ограничением доступа к интернету в Белоруссии, что приводит к значительному затруднению в передвижении и распространении информации», - отметил МИД.

После того, как в Белоруссии были оглашены результаты выборов президента, в стране последовали широкомасштабные выступления и демонстрации, которые были подавлены милицией и ОМОНом. Демонстрации продолжились и в понедельник.

В ходе столкновений по меньшей мере один человек погиб, десятки получили травмы. С вечера воскресенья в Белоруссии не работает интернет.

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