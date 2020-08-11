Футбольный союз: альтернатива – не играть – не устраивает никого

«В последние два месяца болельщиков допустили на стадионы во время игр, в некоторых лигах даже установлены рекорды публики, что не может не радовать. Однако при организации игр мы должны быть внимательными, поскольку вирус по-прежнему распространяется», - сказала генеральный секретарь ЭФС Анне Рей.

Она добавила: «Огромная благодарность всем клубам и игрокам, которые проделали хорошую работу в новых условиях».

Футбольный союз просит в качестве профилактики всех болельщиков соблюдать дистанцию, как входя на стадион, так и покидая его, на трибунах и в других зонах. Рекомендуется сидеть на стадионе максимум вдвоем, или семьей и близкими друзьями, но, соблюдая дистанцию от других болельщиков. На стадионах запрещено использовать дудки. Обязательно исполнение требований по гигиене и инструкций организаторов.

«Мы должны все вместе исполнять рекомендации, поскольку альтернатива – не играть – не устраивает никого», - отметила Анне Рей.