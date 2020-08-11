На пярнуском пляже утонул пожилой мужчина

По первоначальным данным, мужчина находился за пределами зоны купания, находящейся под наблюдением береговой охраны, утопленника обнаружили на центральном пляже недалеко от серф-центра Aloha.

Ломп рассказал, что, по словам его товарища, человек, попавший в беду, внезапно ушел под воду. Пожилой друг не смог помочь. Попавшего в беду на границе купальной зоны заметили отдыхающие и сообщили об этом береговой охране. Его доставили на берег и попыталась реанимировать скорая помощь, работник центра серфинга и пляжный помощник.

«К сожалению, это не принесло результатов», - сказал Ломп, по словам которого, мужчину пытались вернуть к жизни около двадцати минут.

Ломп не cмог сказать, мог ли утонувший иметь проблемы со здоровьем. Он также не знал, насколько глубоко было море в том месте, где мужчина попал в беду. «Это место примерно в десяти метрах от зоны для серфинга», - сказал он.

По данным береговой охраны G4S, температура воды на центральном пляже Пярну сегодня в полдень составляла 16 градусов тепла, на море были небольшие волны, и на охраняемой территории пляжа развевался желтый флаг.

По данным Спасательного департамента, в этом году в Пярнумаа утонули шесть человек. При этом в прошлом году здесь утонули три человека. За весь прошлый год в Пярнумаа утонули восемь человек.

В этом году значительно больше утонувших, чем в прошлом. По данным Спасательного департамента, это в основном мужчины и пожилые люди, и употребление алкоголя играет роль более чем в половине случаев.

Когда идите плавать, помните:

не прыгайте в воду в незнакомом месте! Перед тем, как зайти в воду, всегда критически оценивайте температуру воды, прозрачность, глубину, течение, волны, берега и тип дна водоема;

при плавании имейте в виду, что вода и алкоголь несовместимы. В большой компании необходимо найти кого-то, кто будет следить за тем, чтобы действия других не представляли опасности;

у воды обязательно следите за детьми. Тонущий не зовет на помощь, поэтому особенно важно поговорить с ребенком о связанных с водой опасностях и научить его вести себя в воде;

использование плавучих средств и матрасов сопряжено со всевозможными рисками. Ветер может незаметно унести на глубину плавучее средство или в нем может появиться небольшая дырка. В результате ребенок может внезапно оказаться в опасности.

Данные: Спасательный департамент