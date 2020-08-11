На пярнуском пляже утонул пожилой мужчина

Сегодня после полудня, по словам старшего спасателя Пярнуской береговой охраны G4S Калли Ломба, на центральном пляже Пярну утонул пожилой мужчина, пишет Pärnu Postimees.
По первоначальным данным, мужчина находился за пределами зоны купания, находящейся под наблюдением береговой охраны, утопленника обнаружили на центральном пляже недалеко от серф-центра Aloha.
Ломп рассказал, что, по словам его товарища, человек, попавший в беду, внезапно ушел под воду. Пожилой друг не смог помочь. Попавшего в беду на границе купальной зоны заметили отдыхающие и сообщили об этом береговой охране. Его доставили на берег и попыталась реанимировать скорая помощь, работник центра серфинга и пляжный помощник.
«К сожалению, это не принесло результатов», - сказал Ломп, по словам которого, мужчину пытались вернуть к жизни около двадцати минут.
Ломп не cмог сказать, мог ли утонувший иметь проблемы со здоровьем. Он также не знал, насколько глубоко было море в том месте, где мужчина попал в беду. «Это место примерно в десяти метрах от зоны для серфинга», - сказал он.
По данным береговой охраны G4S, температура воды на центральном пляже Пярну сегодня в полдень составляла 16 градусов тепла, на море были небольшие волны, и на охраняемой территории пляжа развевался желтый флаг.
По данным Спасательного департамента, в этом году в Пярнумаа утонули шесть человек. При этом в прошлом году здесь утонули три человека. За весь прошлый год в Пярнумаа утонули восемь человек.
В этом году значительно больше утонувших, чем в прошлом. По данным Спасательного департамента, это в основном мужчины и пожилые люди, и употребление алкоголя играет роль более чем в половине случаев.
Когда идите плавать, помните:
не прыгайте в воду в незнакомом месте! Перед тем, как зайти в воду, всегда критически оценивайте температуру воды, прозрачность, глубину, течение, волны, берега и тип дна водоема;
при плавании имейте в виду, что вода и алкоголь несовместимы. В большой компании необходимо найти кого-то, кто будет следить за тем, чтобы действия других не представляли опасности;
у воды обязательно следите за детьми. Тонущий не зовет на помощь, поэтому особенно важно поговорить с ребенком о связанных с водой опасностях и научить его вести себя в воде;
использование плавучих средств и матрасов сопряжено со всевозможными рисками. Ветер может незаметно унести на глубину плавучее средство или в нем может появиться небольшая дырка. В результате ребенок может внезапно оказаться в опасности.
Данные: Спасательный департамент