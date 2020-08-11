В Беларуси за вторую ночь протестов задержаны более 2000 человек

По данным министерства, массовые акции протеста в ночь на 11 августа прошли в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке. Их участники открыто оказывали сопротивление сотрудникам милиции, было повреждено множество транспортных средств. Как утверждают в МВД, в Минске группы граждан бросали дымовые шашки и бутылки с зажигательной смесью, на дорогах некоторые водители автомобилей умышленно стопорили движение, беспричинно делая остановки и используя звуковой сигнал; на отдельных улицах дорожное движение было заблокировано специально сооруженными препятствиями. В Минске и Новополоцке милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.