Посольство Украины гендиректору полиции: не высылайте наших рабочих

«Насколько нам известно, за соблюдение ими карантина должны были отвечать работодатели. Кроме того, обусловленная коронавирусом ситуация – это новый вызов для человечества, многие люди оказываются в беспомощном положении», - написал советник украинского посольства Виталий Попов.

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По распоряжению Департамента полиции и погранохраны 12 прибывших спецрейсом с Украины мужчин и женщин должны покинуть страну, поскольку, по оценке чиновников, проводивших общий рейд полиции и Департамента здоровья, они работали в то время, когда должны были находиться в карантине.

Работодатели иностранных работников удивлены решением государства и отрицают тот факт, что они выполняли работу во время карантина. Уборку своего дома – сбор мусора у входной двери и перетаскивание холодильника из одного дома в другой – нельзя называть работой.