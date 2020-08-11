Посольство Украины гендиректору полиции: не высылайте наших рабочих

Посольство Украины в Эстонии направило вчера вечером руководителю Департамента полиции и погранохраны Эльмару Вахеру и в Министерство внутренних дел письмо, в котором попросило не высылать из страны украинских сезонных рабочих, прибывших в страну спецрейсом, пишет Äripäev.
«Насколько нам известно, за соблюдение ими карантина должны были отвечать работодатели. Кроме того, обусловленная коронавирусом ситуация – это новый вызов для человечества, многие люди оказываются в беспомощном положении», - написал советник украинского посольства Виталий Попов.
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По распоряжению Департамента полиции и погранохраны 12 прибывших спецрейсом с Украины мужчин и женщин должны покинуть страну, поскольку, по оценке чиновников, проводивших общий рейд полиции и Департамента здоровья, они работали в то время, когда должны были находиться в карантине.
Работодатели иностранных работников удивлены решением государства и отрицают тот факт, что они выполняли работу во время карантина. Уборку своего дома – сбор мусора у входной двери и перетаскивание холодильника из одного дома в другой – нельзя называть работой.
Департамент здоровья предъявил претензию, что рабочие, несмотря на запрет, работали во время карантина, хотя селяне утверждают, что украинцев не было на полях, они занимались уборкой в своих домах.