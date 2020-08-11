Вт, 11.08.2020
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  • В тяжелой аварии пострадал мотоциклист: второй участник ДТП скрылся с места происшествия

В тяжелой аварии пострадал мотоциклист: второй участник ДТП скрылся с места происшествия
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Полицейская машина. Иллюстративно фото.

ФОТО: Elmo Riig

Сегодня, 11 августа, днем на шоссе Таллинн-Пярну-Икла в деревне Кангру произошла авария, в ходе которой столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл Kawasaki, пишет Pärnu Postimees.

Сообщение о ДТП поступило в полицию около 14:45. В результате аварии пострадал 33-летний мотоциклист, которого машина скорой помощи доставила в больницу. 

Участвовавший в столкновении темный автомобиль скрылся с места происшествия, по первоначальным данным, он направился в сторону Таллинна. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Полиция просит помощи очевидцев: всех, кто владеет информацией об автомобиле или ДТП, просят позвонить по номерам 4446652, 5099531 или написать на адрес электронной почты ave.tigase@politsei.ee.

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