В тяжелой аварии пострадал мотоциклист: второй участник ДТП скрылся с места происшествия

Сообщение о ДТП поступило в полицию около 14:45. В результате аварии пострадал 33-летний мотоциклист, которого машина скорой помощи доставила в больницу.

Участвовавший в столкновении темный автомобиль скрылся с места происшествия, по первоначальным данным, он направился в сторону Таллинна. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.