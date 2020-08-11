Мошенники опустошили банковские счета жителей Таллинна

В понедельник, 10 августа, полиция начала производство в связи с тем, что жителю Таллинна позвонил представившийся банковским работником человек и попросил зайти в интернет-банк, чтобы проверить сомнительные операции. Позднее жертва обнаружила, что с его счета исчезли почти 2400 евро.

Также вчера было начато производство в отношении аналогичного инцидента, когда столичному жителю позвонил якобы банковский служащий и сообщил, что кто-то зашел в его интернет-банк. Жертву попросили зайти в интернет-банк через Smart-ID, чтобы проверить обстоятельства инцидента. Позднее пострадавший обнаружил, что с его счета пропали 808 евро.

На прошлой неделе Союз банков Эстонии уже предупреждал, что на страну обрушилась волна телефонных мошенничеств. Все указывает на то, что жертвами стали сотни людей, которые в общей сложности лишились более 100 000 евро. Подробнее читайте здесь.