Ливанские власти знали об опасности хранения взрывоопасных химикатов в главном порту столицы за две недели до разрушительного взрыва. ФОТО: Hussein Malla/AP

Ливанские власти знали об опасности хранения взрывоопасных химикатов в главном порту столицы за две недели до разрушительного взрыва, жертвами которого стали свыше 200 человек. Ливанские спецслужбы предупреждали президента и премьера о том, что 2,7 тонн аммиачной селитры могут взлететь на воздух и снести пол-Бейрута, еще 20 июля, следует из доклада о причинах взрыва, изученных агентством Reuters.

Жертвами взрыва, прогремевшего в Бейруте вечером 4 августа, стали свыше 200 человек, пострадавших - около шести тысяч. Взрывная волна нанесла значительные повреждения многим зданиям в городской черте, постройки вблизи от места происшествия полностью уничтожены.

Экономический кризис, в котором находится Ливан, усугубился. Политический только начинается - накануне ливанское правительство ушло в отставку. Траур первых дней после катастрофы сменился гневом - ливанцы винят власти в случившемся.

Опасный груз и давно назревший ремонт

Взрыв, как говорят источники агентства в силовых структурах, мог произойти из-за ремонта ангара, где лежали мешки с аммиачной селитрой. По их словам, селитра лежала без охраны в ангаре с выбитой дверью и дырой в стене, и власти потребовали от порта починить его. Из-за сварочных работ мог и разгореться пожар.

В докладе также говорится, что силовики и таможенники давно знали об опасности груза и требовали у судей вынести постановление о вывозе химикатов. Рейтер первым из агентств сообщило о существовании этого документа.

Об опасном грузе администрацию бейрутского порта еще четыре года назад предупреждал некий частный эксперт, работавший с армией США, узнала в понедельник газета New York Times.

Об этом говорится в телеграмме посольства США в Ливане. Телеграмма помечена как конфиденциальная, но она не засекречена. New York Times ознакомилась с ее содержанием.

В документе утверждается что эксперт заметил селитру как минимум четыре года назад и сообщил о риске ее хранения администрации порта.

Причины взрыва: версия спецслужб

В докладе о причинах взрыва, составленном Главным управлением общей безопасности, ключевой спецслужбой страны, упоминается о письмах от 20 июля, направленных президенту Мишелю Ауну и премьер-министру Хасану Диабу. Правительство Диаба ушло в отставку в понедельник.

В докладе не раскрывается содержание письма, но высокопоставленный сотрудник силовых структур рассказал Рейтер, что в нем были кратко представлены результаты судебного расследования относительно химикатов - и утверждалось, что аммиачная селитра должна быть немедленно перемещена в безопасное место.

Силовики опасались, что селитру могут похитить и использовать для нападений боевики.

«Я предупредил их, что если [селитра] взорвется, Бейрут может быть уничтожен», - рассказал источник агентства в силовых структурах.

Ранее глава таможенной службы Ливана заявлял, что его предшественники и он сам несколько раз просили судей разобраться с опасным грузом и переместить его в безопасное место.

В письме Главного управления общей безопасности говорится о том, что портовая администрация несколько раз просила таможенников обратиться к судье для немедленного вывоза опасного груза.

В отсутствии судебного решения, спецслужба провела собственную экспертизу и заключила, что селитра используется во взрывчатке и представляет опасность.

В администрации президента и генпрокуратуре не ответили на вопросы о письме. На прошлой неделе Аун признал, что был поставлен в известность о хранении опасного груза - но заявил, что не отвечает за безопасность порта.

Представитель экс-премьера Диаба подтвердил получение письма 20 июля, заявив, что оно было отправлено в Высший совет обороны страны.

«Кабинет [министров] получил документ за 14 дней до взрыва, и принял меры в течение нескольких дней. Предыдущие администрации не сделали ничего за больше чем шесть лет», - заявил представитель уже бывшего премьер-министра.

Кабинет Диаба объявил об отставке в понедельник, уступая требованию вышедших на улицы ливанцев. Однако он продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

В субботу и воскресенье в Бейруте произошли столкновения между протестующими и полицией, группы демонстрантов ворвались в здания нескольких министерств, откуда их вытеснила армия.

Ливанцы винят всю политическую элиту в трагедии, считая ее результатом десятилетий систематической халатности, коррупции и некомпетентности.

В 2019-2020 годах финансовый кризис привел к резкому росту бедности и девальвации национальной валюты.

Странная судьба опасного груза

Груз в 2,75 килотонн аммиачной селитры попал в Ливан на борту судна «Росус» (Rhosus) под молдавским флагом, принадлежавшего россиянину Игорю Гречушкину. Оно шло из Грузии в Мозамбик.

Корабль было арестован в порту Бейрута в 2014 году. Как рассказал журналистам его бывший капитан Борис Прокошев, ливанские власти не выпускали моряков, а Гречушкин не платил им зарплаты. Через несколько месяцев команда корабля все-таки добилась разрешения вернуться домой, а груз был выгружен на склад в порту Бейрута.

Корабль затонул в порту 18 февраля 2018 года, говорится в докладе ливанских спецслужб, изученном агентством Рейтер. Там же говорится, что в 2015 решением суда груз был проинспектирован экспертом и признан опасным.

После этого был отправлен запрос на передачу груза армии, однако там отказались от груза и посоветовали отдать его частной компании, которая торгует взрывчаткой (Lebanese Explosives Company), говорится в докладе. В компании от селитры также отказались.

Следующие несколько лет таможенники и спецслужбы примерно раз в полгода просили судей о вывозе груза из порта. Журналисты Рейтер ознакомились с соответствующими запросами.

В январе 2020 стало известно, что 12-й ангар, где хранилась селитра, оставлен без охраны, одна из дверей в нем выбита, а в стене есть дыра. Это создавало риски похищения взрывчатки, и судья начал официальное расследование.

По результатам расследования генпрокурор потребовал немедленно заделать дыры и починить двери ангара, а также обеспечить его охрану, рассказал журналистам сотрудник силовых структур.

По его словам, в ангаре начались ремонтные работы. Администрация порта отправила бригаду сирийцев, однако их никто не контролировал. Источник агентства сообщает, что именно во время починки ангара искры от сварки привели к пожару.

По его словам, в том же ангаре хранились фейерверки, они взлетели на воздух и разожгли пожар. Температура в ангаре перевалила за 210 градусов, что привело к возгоранию селитры.

Представитель спецслужбы возложил вину за взрыв на администрацию порта, которая оставила рабочих без надзора, а фейерверки - в одном ангаре с взрывоопасными химикатами.

Как устроена власть в Ливане?

Правительство Диаба пришло к власти в январе, после того как массовые протесты привели к отставке кабинета миллионера Саада Харири.

Власть обоих кабинетов держится на коалиции шиитской «Хезболлы», политически поддерживаемой Ираном, с христианами-маронитами во главе с президентом Мишелем Ауном, избранным в парламенте с 46-й попытки в 2016 году.

В период между двумя мировыми войнами Ливан был подмандатной территории Франции. Французская колониальная администрация написала для Ливана конституцию, закрепляющую высшие государственные должности за представителями крупнейших этноконфессиональных групп страны.

Президентом страны может быть только христианин-маронит (маронитская церковь признает власть римского папы, но пользуется широкой автономией в ритуальных и административных вопросах), премьер-министром - только мусульманин-суннит, спикером парламента - мусульманин-шиит, его заместителем - православный христианин. Отдельные места в парламенте закреплены также за армянами, друзами, алавитами, греко-католиками, армяно-католиками и протестантами.

Всего 18 разных групп должны быть представлены во власти.