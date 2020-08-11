Таллинн задумался об отмене разрешения велосипедистам ездить по автобусным полосам

По мнению Тыниса Сави, принимавшего участие в составлении таллиннской стратегии развития велосипедного движения, аргумент горуправы о нехватке места для велодорожек не соответствует действительности. По его оценке, автомобильный транспорт стал настолько приоритетным, что за его счет не готовы принести ни одной жертвы, а велосипедисты, конечно, не чувствуют себя комфортно рядом с десятитонным автобусом, который движется быстрее велосипеда.