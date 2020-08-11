Вт, 11.08.2020
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Таллинн задумался об отмене разрешения велосипедистам ездить по автобусным полосам

Велосипед. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

Хотя велосипедистам с июня разрешили в центре Таллинна пользоваться выделенными полосами общественного транспорта, низкая популярность такого решения заставила горуправу задуматься о возможности его отмены, пишет Rus.ERR.

Председатель правления столичного муниципального транспортного предприятия Tallinna Linnatranspordi AS Денис Бородич сообщил ERR, что решение горуправы основывалось на тщательном анализе, однако городской транспорт в этой ситуации проигрывает.

Замдиректора столичного Департамента транспорта Талво Рюйтельмаа пояснил, что на бульваре Эстония недостаточно места для строительства велодорожек, поэтому и родился компромисс, дающий велосипедистам право пользоваться полосами общественного транспорта.

По мнению Тыниса Сави, принимавшего участие в составлении таллиннской стратегии развития велосипедного движения, аргумент горуправы о нехватке места для велодорожек не соответствует действительности. По его оценке, автомобильный транспорт стал настолько приоритетным, что за его счет не готовы принести ни одной жертвы, а велосипедисты, конечно, не чувствуют себя комфортно рядом с десятитонным автобусом, который движется быстрее велосипеда.

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