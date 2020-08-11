На пляже в Пирита подняли красный флаг из-за сине-зеленых водорослей

Со вторника на столичном пляже в Пирита не рекомендовано купание из-за цианобактерий (сине-зеленых водорослей) в морской воде.
Сегодня, 11 августаэ, на пляже подняли красный флаг, указывающий на опасность купания для детей и пожилых людей, сообщает Rus.ERR со ссылкой на районную управу.
Водоросли в Пирита, по всей вероятности, принес западный ветер из заливов в районе Палдиски и Лохусалу, а их размножению способствовала теплая погода в последние дни.
Отравление токсинами, которые выделяют водоросли, в основном происходит при глотании воды. Симптомы отравления цианобактериями могут быть схожи с симптомами гриппа и могут выражаться в покраснении кожи и глаз, плохом самочувствии, поносе, высокой температуре, насморке и кашле, болях в мышцах, потрескавшихся губах и нарушениях равновесия.
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