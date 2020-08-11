18-летний парень, которому нельзя раскрывать секреты ремесла

Выросший в Эстонии 18-летний Оскар Столович, которого считают самым молодым профессиональным иллюзионистом в Эстонии, мечтает научиться фокусу с поеданием стакана.
Я уверен, что меня не удастся обмануть. В конце концов, колода карт, которую молодой фокусник Оскар Столович протягивает, теперь в моих руках. Я могу и очень хочу перебрать всю колоду и увидеть собственными глазами, что там все карты, которые должны быть: 6 бубен, 8 червей, дама треф и так далее. Когда Оскар просит меня положить колоду на стол и начать ее перемешивать, карты все еще полностью под моим контролем. «Теперь, пожалуйста, перемешайте колоду несколько раз следующим образом: берите верхнюю часть колоды и кладите ее вниз», очень вежливо направляет меня фокусник, который станет осенью выпускником школы. «Теперь возьмите верхнюю карту и прижмите ее к груди, так чтобы ни вы не видели этой карты, ни я. Я в это время буду смотреть в сторону».
Я беру верхнюю карту из колоды, которую уже несколько раз перемешал, и делаю, как попросил мой юный соотечественник. Нет ни малейшей вероятности, что кто-то может знать наверняка, какая карта прижата к моей груди. Оскар немного задумался и вдруг говорит, что ему кажется, будто это черная карта, скорее всего масти треф. Спустя еще несколько секунд фокусник объявляет, что ему кажется, что я взял короля треф.
«Так ведь?» - спрашивает он с азартом и воодушевлением.
Секунд семь я не мог вымолвить ни слова после того, как взглянул на карту, которую выбрал.
«Да», - ошарашенно признал я поражение.
*
- Сколько обычно в твоей аудитории тех, кто понимает, что ты делаешь?
- Считается, что некоторые фокусы проще понять детям. У них более широкий взгляд, чем у взрослых, и они думают более творчески. Но конечно, я разрабатываю свои фокусы так, чтобы их нельзя было легко разгадать.
- Можешь раскрыть секрет фокусов?
- (Без тени сомнения) К сожалению, нет! Если кто-то сам действительно хочет стать иллюзионистом, тогда ему вполне можно раскрыть секрет какого-то фокуса, помочь ему поначалу, но тогда в немецкой ассоциации иллюзионистов Magischer Zirkel придется подписать соглашение о неразглашении.
- Ты входишь также в союз эстонских иллюзионистов. Сколько в Эстонии иллюзионистов?
- В союзе состоит 15-20 человек, из них активно фокусами занимается 10 или 11. Профессионалов примерно 8.
- Профессионалы – это те, кто зарабатывает этим на жизнь?
- Ну да, те, кто иллюзионисты по профессии.
- На твоей веб-странице oskar-zauberer.de указано, что ты самый молодой профессиональный иллюзионист в Германии…
- Именно! Я самый молодой профессионал. Конечно, есть и те, кто младше меня, у кого может быть пара выступлений в год, но они еще не зарабатывают этим на жизнь.
- Когда у тебя возник интерес к фокусам?
- Интерес всегда был, еще с восьми лет, когда получил в подарок комплект для фокусов. Мне его подарила мама, купила его в Selver. Однако более серьезно фокусами я стал заниматься потом, когда исполнилось 14 лет.
- Можно ли где-то выучиться на иллюзиониста?
- Большинство иллюзионистов - самоучки. Есть, конечно, специальные школы, одна из них находится недалеко от Мюнхена, но она больше предназначена для взрослых, которые раньше совсем не занимались фокусами. Большинство иллюзионистов, по крайней мере, нынешние профессионалы, учились сами, но у них всегда были наставники – люди, которые помогали им на этом пути и поддерживали.
- У тебя есть кумиры?
- Мне нравятся иллюзионисты, которые сами придумывают свои фокусы, например, австрийский иллюзионист Вольфганг Мозер и немецкий иллюзионист Бен Профане. В то же время кумир как будто бы значит, что я хочу быть таким же. Я же хочу быть самим собой, а не чьей-то копией.
- Как бы ты описал свой стиль?
- Обычно я делаю фокусы с картами и монетами, но на сцене использую также более крупные предметы, бокалы и книги. Пробую также делать фокусы с юмором, чтобы людям было весело. Могу свои выступления проводить как на немецком, так и английском языке. Я использую бирюзовые аксессуары, потому что когда делал свой сайт, показалось, то бирюзовый смотрится лучше всего.
- Какое у тебя сценическое имя?
- Просто Оскар. Столович – очень необычная фамилия в Германии, и немцам трудно ее произносить. Оскар – кратко и легко запоминается.
- Какую роль в твоей жизни сыграл твой дед, эстонский профессор философии, Леонид Столович?
- К сожалению, не могу много рассказать о своем деде, потому что он был русскоговорящим, а я особо не говорил по-русски, и мы общались на немецком, насколько это было возможно. Но мне он всегда казался очень интеллигентным человеком, который тщательно обдумывал свои поступки.
- На твоей странице много логотипов известных организаций: Hilton, Airbus, Баварская государственная полиция. Это твои спонсоры?
- Они приглашали меня выступать на своих корпоративах.
- Когда ты начал выступать за деньги?
- Около полутора лет назад, когда я получил приглашение от одного из крупнейших театров Мюнхена, Принцрегентентеатра.
- Сколько у тебя было выступлений?
- Сложно сказать, зависит от сезона. В рождественский период поступает много запросов, потому что тогда все устраивают праздники, а летом много свадеб. Иногда в месяц получается несколько публичных выступлений, а в какой-то месяц их вообще может не быть.
- Как коронавирус повлиял на выступления?
- В Германии, к сожалению, очень сильно, потому что там выступления, по сути, запрещены. Мероприятия могут проходить только перед небольшой публикой, поэтому артистам тяжело работать, ведь люди боятся. На сцену также нельзя никого вызывать; теоретически нужно подготовить шоу, когда стоишь на сцене один, что очень тяжело, потому что в фокусах важна интерактивность. (Пауза) В Германии больше боятся, чем в Эстонии, мне так кажется.
- Ты с мамой уехал из Эстонии, когда тебе было 12 лет. Ты много выступал в Эстонии?
- Только два раза, потому в Эстонию я обычно приезжаю летом, когда у меня каникулы и работать особо не хочется.
- Чем отличается публика в Эстонии и Германии?
- Юмор относительно похож в Европе, отличается скорее реакция людей. На самом деле, в Германии люди тоже достаточно замкнуты, и бывает сложно их воодушевить. Американцы в этом плане сильнее отличаются, они часто в более приподнятом настроении.
- У тебя всегда получаются фокусы?
- В основном да. Иногда не получается, однако в этом случае всегда можно сделать вид, что все в порядке, ведь зритель не знает, что именно должно было получиться. В таком случае можно немного изменить концовку.
- Есть какой-то фокус, который ты еще не пробовал осуществить?
- Да, например, поедание стакана. Пока не осмелился. Я приберегаю это на будущее.
- Так в чем же все-таки секрет? В ловкости рук?
- Да, в ловкости рук, однако также важна психология и немного математической подготовки. В английском языке также используют слово «misdirection». (Оскар думает некоторое время, как это могло бы звучать по-эстонски).
- Отвлечение внимания?
- (Довольно) Точно! Отвлечение внимания.
- Когда смотришь выступления других иллюзионистов, ты всегда знаешь, в чем секрет фокуса? Или им удается иногда и тебя обмануть?
- Это очень здорово, когда несколько лет уже занимаешься фокусами и кому-то вдруг удается тебя обмануть. Такое все еще случается. Я тогда даже не хочу узнать, как же фокуснику это удалось.
- Не хочешь узнать?
- Нет! Потому что это прекрасное чувство.