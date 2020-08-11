18-летний парень, которому нельзя раскрывать секреты ремесла

Я уверен, что меня не удастся обмануть. В конце концов, колода карт, которую молодой фокусник Оскар Столович протягивает, теперь в моих руках. Я могу и очень хочу перебрать всю колоду и увидеть собственными глазами, что там все карты, которые должны быть: 6 бубен, 8 червей, дама треф и так далее. Когда Оскар просит меня положить колоду на стол и начать ее перемешивать, карты все еще полностью под моим контролем. «Теперь, пожалуйста, перемешайте колоду несколько раз следующим образом: берите верхнюю часть колоды и кладите ее вниз», очень вежливо направляет меня фокусник, который станет осенью выпускником школы. «Теперь возьмите верхнюю карту и прижмите ее к груди, так чтобы ни вы не видели этой карты, ни я. Я в это время буду смотреть в сторону».

Я беру верхнюю карту из колоды, которую уже несколько раз перемешал, и делаю, как попросил мой юный соотечественник. Нет ни малейшей вероятности, что кто-то может знать наверняка, какая карта прижата к моей груди. Оскар немного задумался и вдруг говорит, что ему кажется, будто это черная карта, скорее всего масти треф. Спустя еще несколько секунд фокусник объявляет, что ему кажется, что я взял короля треф.

«Так ведь?» - спрашивает он с азартом и воодушевлением.

Секунд семь я не мог вымолвить ни слова после того, как взглянул на карту, которую выбрал.

«Да», - ошарашенно признал я поражение.

*

- Сколько обычно в твоей аудитории тех, кто понимает, что ты делаешь?

- Считается, что некоторые фокусы проще понять детям. У них более широкий взгляд, чем у взрослых, и они думают более творчески. Но конечно, я разрабатываю свои фокусы так, чтобы их нельзя было легко разгадать.

- Можешь раскрыть секрет фокусов?

- (Без тени сомнения) К сожалению, нет! Если кто-то сам действительно хочет стать иллюзионистом, тогда ему вполне можно раскрыть секрет какого-то фокуса, помочь ему поначалу, но тогда в немецкой ассоциации иллюзионистов Magischer Zirkel придется подписать соглашение о неразглашении.

- Ты входишь также в союз эстонских иллюзионистов. Сколько в Эстонии иллюзионистов?

- В союзе состоит 15-20 человек, из них активно фокусами занимается 10 или 11. Профессионалов примерно 8.

- Профессионалы – это те, кто зарабатывает этим на жизнь?

- Ну да, те, кто иллюзионисты по профессии.

- На твоей веб-странице oskar-zauberer.de указано, что ты самый молодой профессиональный иллюзионист в Германии…

- Именно! Я самый молодой профессионал. Конечно, есть и те, кто младше меня, у кого может быть пара выступлений в год, но они еще не зарабатывают этим на жизнь.

- Когда у тебя возник интерес к фокусам?