Работник Hesburger заразился коронавирусом на вечеринке

Согласно новой информации Департамента здоровья, работник вильяндиского Hesburger перед своим заражением посещал вечеринку в Тарту. На данный момент, по данным департамента, к близким контактам относятся почти 20 человек.

Как известно, в Тарту возникло несколько очагов заражения. В ходе эпидемиологического исследования Департамент здоровья установил, что в настоящий момент со вспышкой в Vabank связаны 37, в Naiiv — 19 и в Shooters — 18 случаев заражения.

По данным Департамента здоровья, зараженный человек работал в вильяндиском Hesburger с 28 июля по 4 августа. «Для паники нет причин, но мы просим людей, которые посещали это заведение при ухудшении самочувствия обратиться к семейному врачу», - передала на прошлой неделе сообщение Департамента здоровья руководитель по связям с общественностью Вильяндиской горуправы Кристы Кулль.

После обнародования этой информации Hesburger в Вильянди был закрыт. После дезинфекции, в понедельник, общепит вновь открыл свои двери.

Перед обнаружением коронавируса у работника Hesburger в Вильянди заражение было выявлено у двух иностранных рабочих. 25 июля Департамент здоровья сообщил, что положительный тест на коронавирус сдал гражданин Польши, а 28 июля выяснилось, что вирус обнаружен у одного прибывшего с Украины в Эстонию на спецрейсе рабочего, пробу у которого взяли в аэропорту.

Согласно карте Департамента здоровья, по состоянию на вторник, количество зараженных в Вильяндимаа составляет 26 человек.