В Вильнюсе обрушился балкон 15-го этажа жилого дома. Начаты проверки советских построек

В пятницу, 7 августа, днем ​​жителей улицы Архитекту в Вильнюсе испугал громкий шум, похожий на взрыв. В здании обрушился балкон 15-го этажа, конструкции которого упали на террасы трех нижних этажей, повредив их. Руководитель отдела жилищного администрирования жилых помещений Вильнюсского самоуправления Эгле Шлаюте объяснила журналистам, что, по предварительным данным, обрушение балконной конструкции здания, построенного в 1983 году, могло произойти из-за коррозии.

"Большинство жителей в таких домах застеклили балконы произвольно, как это было здесь. Терраса создает парниковый эффект, накапливается конденсат, и, если ее не проветривать, увеличивается риск коррозии. Край террасы в таких зданиях сделан из железобетона весом в две тонны, который крепится на два узла по бокам и к полу балкона. При накоплении конденсата на террасе в помещении появляется давление, которое выдавливает край террасы наружу.